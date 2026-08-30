Grêmio vira diante da Chapecoense e fica com moral alta antes do Gre-Nal da Copa do Brasil
Depois de duas derrotas consecutivas, o Grêmio conseguiu a reabilitação no Campeonato Brasileiro ao vencer, por 3 a 1, a Chapecoense, de virada, neste domingo, na Arena Grêmio. O jogo foi válido pela 25ª rodada e a vitória serviu para elevar o moral gremista antes do Gre-Nal decisivo das quartas de final da Copa do Brasil.
Na próxima quinta-feira, de novo em casa, o Grêmio recebe o rival Internacional pelo segundo jogo das quartas. No primeiro, no Beira-Rio, houve empate sem gols, por isso, quem vencer avança às semifinais. No Brasileirão, a vitória deixou o Grêmio com 28 pontos, por enquanto, fora da zona de rebaixamento. A Chapecoense continua na lanterna, com 14.
O Grêmio vinha de duas derrotas seguidas, contra Atlético-MG, por 3 a 0, e Red Bull Bragantino, por 1 a 0, ambas fora de casa. Mas está invicto há três jogos porque antes empatou com o Fluminense por 1 a 1 e bateu o São Paulo por 2 a 1.
Antes do jogo, o Grêmio sofreu uma baixa porque Jovane Cabral sentiu lesão muscular e o técnico Luis Castro confirmou entrada de Amuzu no ataque. Pavon entrou improvisado na lateral direita e o time contou com a volta do zagueiro Gustavo Martins, recuperado de lesão, e do volante Danilo Barbosa pela primeira vez como titular após sua volta da Arábia Saudita.
O Grêmio iniciou mais agressivo, mas encontrou a Chapecoense bem armada na defesa e rápida no contra-ataque. Aos 14 minutos obrigou Weverton a fazer duas defesas seguidas para impedir o gol de Túlio Eduardo. Mas em seguida, de novo pelo lado direito Heitor fez o passe pra Giovanni Augusto que cruzou do outro lado para o complemento de Garcez: 1 a 0.
A reação gremista foi rápida, o que aliviou a torcida. O empate saiu aos 17 minutos. Após escanteio, a defesa não aliviou e a sobra ficou com Enamorado, na marca da grande área. Ele chutou forte, a bola desviou em Gustavo Martins e dificultou a defesa de Anderson: 1 a 1.
O gol deu confiança ao Grêmio que virou o placar aos 27 minutos. O lance começou em cobrança de escanteio e em uma disputa incrível de cabeça dentro da bola, com seis toques. Até que Garcez errou ao tentar aliviar a bola que ficou nos pés de Pavón. Ele ajeitou de direita e bateu cruzado com a esquerda. Um belo gol.
Mas o visitante continuou melhor, aproveitou os seguidos erros de saídas de bola do Grêmio que passou apuros várias vezes. No primeiro tempo, a Chapecoense concluiu 13 vezes contra apenas seis do Grêmio.
O segundo tempo começou movimentado e aberto. A Chapecoense até ameaçou buscar o empate, mas sofreu logo o terceiro gol, aos 10 minutos. Pavón cobrou escanteio com efeito e Gustavo Martins apareceu na primeira trave para desviar de cabeça para as redes: 3 a 1.
A Chapecoense não desistiu de atacar, criou várias chances e exigiu boas defesas de Weverton que, às vezes, contou com a sorte. Para os supersticiosos, a camisa nova deu sorte. O Grêmio estreou seu uniforme número três, num tom de azul mais forte para camisa, calção e meias, como referência aos 30 anos da histórica Tríplice Coroa conquistada em 1996: o Campeonato Gaúcho, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro.
Pelo Brasileirão, o Grêmio volta a campo pela 26ª rodada diante do Vitória, na segunda-feira (7), às 20 horas, no Barradão, em Salvador (BA). No domingo, às 19h30, a Chapecoense vai pegar o Corinthians na Neo Química Arena.
FICHA TÉCNICA
GRÊMIO 3 X 1 CHAPECOENSE
GRÊMIO - Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Wallace e Marlon (Pedro Gabriel); Danilo Barbosa (Bernardo Zortéa), Villasanti e Krovinovic; Amuzu (Tetê), Braithwaite (Carlos Vinícius) e Enamorado (João Pedro). Técnico: Luís Castro.
CHAPECOENSE - Anderson; Heitor, Kauan, Eduardo Doma e Bruno Pacheco (Fernando); Yago Felipe, Bruno Matias (Miguel Carvalho) e Giovanni Augusto (Ênio); Marcinho (Borrero), Túlio Eduardo e Garcez (Franco Rossi). Técnico: Rafael Lacerda.
GOLS - Garcez, aos 14, Gustavo Martins, aos 17, e Pavón, aos 27 minutos do primeiro tempo; Gustavo Martins, aos 10 do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Marlon e Tetê (Grêmio); Bruno Pacheco (Chapecoense).
ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).
RENDA - R$ 1.192.399,94.
PÚBLICO - 22.522 torcedores.
LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).