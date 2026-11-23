Grêmio vence Santos no MorumBis e empurra Corinthians para zona de rebaixamento do Brasileirão
Grêmio vence Santos no MorumBis e empurra Corinthians para zona de rebaixamento do Brasileirão
O Grêmio derrotou o Santos, por 2 a 0, nesta segunda-feira, no MorumBis, e empurrou o Corinthians para zona de rebaixamento do Brasileirão. Com o resultado, o time gaúcho chegou aos 41 pontos, na 16ª colocação, à frente da equipe paulista, que soma 40, e joga pela 36ª rodada, quarta-feira, em Belo Horizonte, contra o Atlético-MG.
Grêmio e Corinthians jogam domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela penúltima Rodada do Campeonato Brasileiro.
As equipes começaram cometendo vários erros de passes, pareciam sentir o gramado escorregadio por causa da constante chuva que castigou a cidade de São Paulo durante todo o dia. Mas aos quatro minutos, Neymar surgiu livre na entrada da área para finalizar. Weverton fez boa defesa. Aos seis, foli a vez de Philippe Coutinho levar perigo para a meta gaúcha.
No ímpeto de atacar, o Santos se descuidou na defesa. Em contra-ataque iniciado por Weverton, Carlos Vinícius lançou Amuzu, que ganhou de Rodinei na corrida e abriu o placar para o Grêmio, aos 13 minutos. Aos 16, em novo contra-ataque, o goleiro Diógenes evitou o segundo gol, ao defender chute de Pavón.
À frente do placar, o Grêmio ajustou a marcação e impediu a progressão do ataque santista. Neymar tentou jogadas individuais, mas não tinha velocidade. Os gaúchos eram mais perigosos nos contra-ataques.
Sem inspiração diante da bem postada zaga gremista, o Santos só foi assustar em cobrança de falta. Neymar cobrou por cima do travessão, aos 35 minutos. Aos 42, Gabigol tentou um cruzamento, bateu na zaga e quase enganou Weverton, que na sequência fez mais duas boas defesas em chutes de Cebolinha.
O Santos voltou para o segundo tempo um pouco mais intenso, alternando a tentativa de ataque pelos dois lados. Igor Vinícius substituiu Rodinei na lateral-direita e tinha como uma das funções atacar bastante. A primeira finalização, fraca, só surgiu aos oito minutos com Gabigol. Aos 13, foi a vez de Bontempo forçar Weverton a mais uma defesa.
Em 15 minutos, deu para ver que o Grêmio abdicou do ataque. O Santos perdeu força. Neymar praticamente se desfazia da bola. Aos 27 minutos, Renato Gaúcho fez quatro alterações, mexendo em todos os setores do time. No minuto seguinte, o juiz deu pênalti de Escobar em Braithwaite. O VAR chamou a arbitragem para análise, mas a penalidade foi confirmada. O atacante dinamarquês bateu para fazer 2 a 0, aos 31 minutos: 2 a 0, Grêmio. O Santos ficou abalado e o Grêmio só não ampliou com Braithwaite porque Diógenes fez boa defesa.
Daí até o final, o desespero tomou conta do Santos, que passou a atacar no 'abafa' sem padrão tático. Ain da assim Neymar viu Weverton fazer mais uma boa defesa. O Grêmio quase marcou o terceiro com Caio Paulista e ainda festejou a segunda vitória fora de casa nesta edição do Brasileirão.
FICHA TÉCNICA
SANTOS 0 X 2 GRÊMIO
SANTOS - Diógenes; Rodinei (Igor Vinícius), João Alencar (Escobar), Willian Arão e Luan Peres; Arthur, Gabriel Bontempo (Menino) e Neymar; Philippe Coutinho (Rollheiser), Everton Cebolinha (Rony) e Gabigol. Técnico: Cuca.
GRÊMIO - Weverton; Diego Caito, Wallace, Kannemann (Balbuena) e Marlon; Villasanti, Dodi (Danilo Barbosa) e Noriega; Amuzu (Caio Paulista), Pavón (Tetê) e Carlos Vinícius (Braithwaite). Técnico: Renato Gaúcho.
GOLS - Amuzu aos 13 minutos do primeiro tempo. Braithwaite aos 31 do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Noriega, João Alencar, Caio Paulista e Arão.
ÁRBITRO: Ramon Abatti Abel (SC).
RENDA - R$ 4.174.815,00.
PÚBLICO - 43.527 torcedores.
LOCAL - Morumbis, em São Paulo (SP).