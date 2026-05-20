Grêmio vence Palestino e mantém esperanças na Copa Sul-Americana
O Grêmio continua vivo pela vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, em jogo muito movimentado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, bateu e eliminou o Palestino-CHI por 2 a 0: gols de Braithwaite e Pavón.
Com o resultado, o Grêmio está no mata-mata e depende de si para garantir classificação às oitavas, pois fica na vice-liderança do Grupo F, somando 10 pontos. A 6ª e última rodada da fase de grupos ocorre na próxima terça-feira, mais uma vez na Arena, ao enfrentar o Montevideo City Torque-URU, em confronto direto, às 19h.
O Grêmio começou a partida sendo bastante dominante e, assim, foi recompensado logo no início. Pavón arriscou de fora da área e Pérez não encaixou; atento, Braithwaite apareceu para completar o rebote. O domínio prosseguiu e quase saiu o segundo: Pedro Gabriel cruzou e Gabriel Mec testou próximo ao travessão.
A vantagem no placar e o pouco poder criativo dos chilenos fez os gaúchos ficarem mais tranquilos, mas sem abdicar de ter a posse. Assim, voltaram a levar perigo em chute de Mec, que aproveitou um erro dos visitantes e, ao avançar sozinho, bateu em cima do goleiro adversário, mantendo a diferença mínima ao intervalo.
Os times voltaram para a segunda etapa com novidades, sendo uma no Grêmio e duas no Palestino. Ainda assim, a pressão permaneceu a favor dos gremistas, que tiveram nova oportunidade: Pavón cruzou rasteiro e Braithwaite encheu o pé acertando a trave. A resposta veio num chute de César Munder, porém Weverton salvou.
Quando o cenário pareceu ficar equilibrado, os gaúchos foram letais. Amuzu fez boa jogada lateral e cruzou voltando; a defesa chilena fez corte parcial e Pavón emendou chutaço para estufar o barbante. Com o novo tento, vieram duas mudanças de cada lado, entretanto nada mais aconteceu e o triunfo foi consolidado.
FICHA TÉCNICA
GRÊMIO-RS 2 X 0 PALESTINO-CHI
GRÊMIO - Weverton; Pavón, Luís Eduardo (Kannemann), Viery (Wagner Leonardo) e Pedro Gabriel; Noriega, Pérez (Riquelme) e Gabriel Mec (Carlos Vinícius); Enamorado (Tetê), Braithwaite e Amuzu. Técnico: Luís Castro.
PALESTINO - Sebastián Pérez; Dilan Salgado (Ian Garguez), Vicente Espinoza, Enzo Roco e Jason León; Julián Fernández, Sebastián Gallegos e Francisco Montes; Bryan Carrasco (Martín Araya), Ronnie Fernández (Nelson da Silva) e Ian Alegría (César Munder). Técnico: Guillermo Farré.
CARTÕES AMARELOS - Pérez, Viery e Riquelme (GRE); Ronnie Fernández, Julián Fernández, Ian Garguez e Bryan Carrasco (PAL).
GOLS - Braithwaite, aos três minutos do primeiro tempo, e Pavón, aos 22 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Carlos Benítez (PAR).
PÚBLICO - 13.757 (13.587 pagantes).
RENDA - R$ 419.860,17.
LOCAL - ARENA DO GRÊMIO, EM PORTO ALEGRE (RS).