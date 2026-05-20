Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Grêmio vence Palestino e mantém esperanças na Copa Sul-Americana

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 23:06:00 Editado em 20.05.2026, 23:17:18
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Grêmio continua vivo pela vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, em jogo muito movimentado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, bateu e eliminou o Palestino-CHI por 2 a 0: gols de Braithwaite e Pavón.

Com o resultado, o Grêmio está no mata-mata e depende de si para garantir classificação às oitavas, pois fica na vice-liderança do Grupo F, somando 10 pontos. A 6ª e última rodada da fase de grupos ocorre na próxima terça-feira, mais uma vez na Arena, ao enfrentar o Montevideo City Torque-URU, em confronto direto, às 19h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Grêmio começou a partida sendo bastante dominante e, assim, foi recompensado logo no início. Pavón arriscou de fora da área e Pérez não encaixou; atento, Braithwaite apareceu para completar o rebote. O domínio prosseguiu e quase saiu o segundo: Pedro Gabriel cruzou e Gabriel Mec testou próximo ao travessão.

A vantagem no placar e o pouco poder criativo dos chilenos fez os gaúchos ficarem mais tranquilos, mas sem abdicar de ter a posse. Assim, voltaram a levar perigo em chute de Mec, que aproveitou um erro dos visitantes e, ao avançar sozinho, bateu em cima do goleiro adversário, mantendo a diferença mínima ao intervalo.

Os times voltaram para a segunda etapa com novidades, sendo uma no Grêmio e duas no Palestino. Ainda assim, a pressão permaneceu a favor dos gremistas, que tiveram nova oportunidade: Pavón cruzou rasteiro e Braithwaite encheu o pé acertando a trave. A resposta veio num chute de César Munder, porém Weverton salvou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando o cenário pareceu ficar equilibrado, os gaúchos foram letais. Amuzu fez boa jogada lateral e cruzou voltando; a defesa chilena fez corte parcial e Pavón emendou chutaço para estufar o barbante. Com o novo tento, vieram duas mudanças de cada lado, entretanto nada mais aconteceu e o triunfo foi consolidado.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO-RS 2 X 0 PALESTINO-CHI

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GRÊMIO - Weverton; Pavón, Luís Eduardo (Kannemann), Viery (Wagner Leonardo) e Pedro Gabriel; Noriega, Pérez (Riquelme) e Gabriel Mec (Carlos Vinícius); Enamorado (Tetê), Braithwaite e Amuzu. Técnico: Luís Castro.

PALESTINO - Sebastián Pérez; Dilan Salgado (Ian Garguez), Vicente Espinoza, Enzo Roco e Jason León; Julián Fernández, Sebastián Gallegos e Francisco Montes; Bryan Carrasco (Martín Araya), Ronnie Fernández (Nelson da Silva) e Ian Alegría (César Munder). Técnico: Guillermo Farré.

CARTÕES AMARELOS - Pérez, Viery e Riquelme (GRE); Ronnie Fernández, Julián Fernández, Ian Garguez e Bryan Carrasco (PAL).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOLS - Braithwaite, aos três minutos do primeiro tempo, e Pavón, aos 22 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Carlos Benítez (PAR).

PÚBLICO - 13.757 (13.587 pagantes).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RENDA - R$ 419.860,17.

LOCAL - ARENA DO GRÊMIO, EM PORTO ALEGRE (RS).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Copa Sul-Americana Futebol Grêmio Palestino
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV