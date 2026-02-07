Grêmio vence Novo Hamburgo em Porto Alegre e confirma vaga nas semifinais do Gaúcho

O Grêmio confirmou sua vaga nas semifinais do Campeonato Gaúcho ao vencer por 1 a 0 o Novo Hamburgo, neste sábado, na sua arena, em Porto Alegre (RS). Pelo regulamento, a quarta de final foi disputada em jogo único. Agora o Imortal aguarda o seu adversário que vai sair do confronto entre Juventude e São José marcado para segunda-feira à noite em Caxias do Sul.

Mesmo avançando, o Grêmio não teve uma boa atuação, mas encontrou um adversário limitado tecnicamente e conhecido por ser velho freguês. A última vitória do Novo Hamburgo sobre o Grêmio, na capital gaúcha, aconteceu há 43 anos, por 2 a 1. O gol da vitória foi marcado pelo artilheiro Carlos Vinícius, cobrando pênalti, aos 10 minutos do segundo tempo.

O primeiro tempo foi abaixo do esperado, pelo menos, para o torcedor gremista. A expectativa era para um time agressiva, em cima do visitante e liquidando logo a disputa. Mas não foi isso que aconteceu.

O jogo foi disputado num ritmo lento, com o Grêmio sem criatividade e não chegando no ataque em boas condições de finalizar. A estratégia do Novo Hamburgo era se defender para tentar surpreender num contra-ataque. Também não conseguiu. Nenhum time teve uma grande chance para justificar a mudança no placar, que ficou zerado para o intervalo.

No segundo tempo, o Grêmio tentou impor mais velocidade no jogo. Por sorte, teve um pênalti a seu favor aos sete minutos. Carlos Vinícius chutou e a bola bateu no braço de João Marcus. Na cobrança, o artilheiro esbanjou categoria: o goleiro Omar caiu do lado direito e a bola entrou do outro lado. Grêmio, 1 a 0, aos 10.

A torcida festejou e os jogadores respiraram aliviados com a vantagem. Mesmo porque este gol obrigaria o Novo Hamburgo mudar sua estratégia, tendo que sair em busca do empate. Até tentou, mas sem força para ameaçar o goleiro Weverton.

Aos 41 minutos, Noriega foi expulso por cometer duas faltas seguidas, deixando o Grêmio com um jogador a menos. Uma esperança de reação ao visitante, que não soube aproveitar esta vantagem.

O Grêmio poderia ter forçado o ataque em busca de mais gols, porém, foi conservador e administrou a vantagem. Mesmo porque no meio de semana volta a atuar pelo Brasileirão, enfrentando o São Paulo, quarta-feira, no MorumBis, pela terceira rodada.

FICHA TÉCNICA

GREMIO 1 X 0 NOVO HAMBURGO

GREMIO - Weverton; Marcos Rocha (Jefinho), Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Caio Paulista (Marlon); Noriega, Edenilson (Dodi), Willian (Aravena) e Roger (Cristaldo); Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luis Castro.

NOVO HAMBURGO - Omar; Guilherme Matuan, Romércio, João Marcus e Josué; Amaral Carlos Maia (Vinícius Kiss) e Alisson; Rone (Henrique Ávila), Marcos Vinícius (João Castro) e Luam Parede (Batista). Técnico: Rogério Zimmermann.

GOL - Carlos Vinícius, pênalti, aos 10 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edenilson, Marcos Rocha e Caio Paulista (Grêmio). Romércio, João Marcus, Rone, Pablo Rodrigues (reserva), Alisson, Vinicius Kiss e Henrique Ávila (Novo Hamburgo).

CARTÃO VERMELHO - Noriega (Grêmio).

RENDA - R$ 892,984,98.

PÚBLICO - 17.517 torcedores.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).