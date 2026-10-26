Grêmio vence Coritiba, quebra jejum e supera Corinthians na zona de rebaixamento do Brasileirão

O Grêmio, enfim, desencantou sob o comando do técnico Renato Portaluppi. Mas foi bem sofrida a vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, nesta segunda-feira, no estádio Couto Pereira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória saiu somente aos 47 minutos do segundo tempo, numa cabeçada de Braithwaite.

Os gremistas vinham de três empates e uma derrota com o novo técnico, e conquistaram a primeira vitória como visitante no campeonato. O time ainda está na zona de rebaixamento, agora em 17º lugar, com 34 pontos, um à frente do Corinthians, com 33. Atrás deles estão o Remo, com 26, e a Chapecoense, com 21, quase condenados à Série B em 2027.

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O Coritiba completou sete jogos sem vencer, porque não ganha há oito rodadas. Continua com 39 pontos, na cômoda, 12ª posição. Embora esteja há quase dois meses sem vencer, ainda tem gordura na tabela, estando bem perto de confirmar sua presença na elite na próxima temporada.

Como os dois times precisavam vencer, o jogo se tornou atraente, porque ambos tiveram chances para marcar. Tanto que os destaques do primeiro tempo foram os dois goleiros: Pedro Morisco, pelo lado do Coxa, e Weverton, segurando.

Mas o visitante teve uma baixa já no primeiro minuto, quando Diego Caito sentiu dor na panturrilha e, em seguida, deixou o campo para a entrada de João Pedro. Aos 12, Pedro Morisco, do Coritiba, fez grande defesa após finalização de Amuzu, muito acionado no ataque.

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Do outro lado, Weverton já tinha feito duas boas defesas quando "salvou a Pátria" num chute à queima-roupa de Josué, aos 34. No ataque, o Grêmio também acertou a trave após toque de letra de Carlos Vinícius, aos 37, e com cabeçada de Amuzu, defendida por Morisco. Lavega respondeu pelo Coritiba, aos 43, exigindo outra defesa do goleiro gremista.

O segundo tempo começou com a mesma intensidade. No banco de reservas, Renato Gaúcho se mostrou mais arrojado ao tirar Balbuena para a entrada do meia Krovinovic. Além disso, renovou seu ataque com Enamorado no lugar de Pavón. Fernando Seabra foi mais cauteloso em suas substituições pelo time da casa.

O Grêmio ficou mais bem assentado em campo, teve mais posse de bola e rondou a grande área adversária. Mas não finalizou com perigo, confirmando a fragilidade ofensiva, com apenas 34 gols até agora.

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Sem ter o goleiro Pedro Morisco ameaçado, o Coritiba se deu por satisfeito. Até saiu um pouco da defesa nos minutos finais, no entanto, sem chance de marcar. Foi castigado porque sofreu o gol nos acréscimos. Após escanteio curto, Amuzu levantou a bola na área e Braithwaite apareceu entre os zagueiros para desviar de cabeça.

O Grêmio volta a campo já na quinta-feira, quando recebe o Athletico-PR às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Já o Coritiba atua somente no sábado, às 16h, ainda como mandante no Couto Pereira, contra o Vitória, no encerramento da 33ª rodada.

FICHA TÉCNICA

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CORITIBA 0 X 1 GRÊMIO

CORITIBA - Pedro Morisco; Tinga (Bustos), Tiago Cóser, Jacy, Jacy e Bruno Melo; Nicolás Fonseca (Vitor Tissi), Sebastián Gómez (Richard) e Josué; Pedro Rocha (Breno Lopes), Paulo Roberto e Lavega. Técnico: Fernando Seabra.

GRÊMIO - Weverton; Balbuena (Krovinovic), Gustavo Martins e Wallace; Diego Caito (João Pedro), Noriega (Braitwaite), Villasanti e Marlon (Caio Paulista); Pavón (Enamorado), Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Renato Gaúcho.

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GOL - Braithwaite, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Tinga.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

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RENDA - R$ 1.253.309,00.

PÚBLICO - 30.882 torcedores.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).