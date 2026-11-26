O torcedor do Grêmio que quiser apoiar o time no domingo, às 18h30 (de Brasília), no duelo decisivo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, terá um incentivo extra. O clube vai disponibilizar ingressos gratuitos para a partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

A diretoria gaúcha também se dispôs a oferecer ônibus sem custos de Porto Alegre até São Paulo aos torcedores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os interessados deverão preencher um formulário disponibilizado pelo Grêmio nas redes sociais. Os sócios terão prioridade na distribuição dos ingressos para o setor visitante do estádio em Itaquera.

Essa mobilização deve-se à importância do jogo, que pode salvar ou aproximar o time gaúcho do rebaixamento no Brasileirão.

Corinthians e Grêmio vão entrar em campo empatados com 41 pontos na tabela, mesmo número do Mirassol, que recebe o Athletico-PR também no domingo, às 18h30.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vitória fora de casa é essencial para o Grêmio se aproximar da permanência antes do compromisso final pelo Brasileirão. O adversário da despedida será justamente o Mirassol, outro ameaçado de queda para a Série B.