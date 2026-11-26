Grêmio vai disponibilizar ingressos gratuitos para 'decisão' contra o Corinthians em Itaquera
O torcedor do Grêmio que quiser apoiar o time no domingo, às 18h30 (de Brasília), no duelo decisivo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, terá um incentivo extra. O clube vai disponibilizar ingressos gratuitos para a partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.
A diretoria gaúcha também se dispôs a oferecer ônibus sem custos de Porto Alegre até São Paulo aos torcedores.
Os interessados deverão preencher um formulário disponibilizado pelo Grêmio nas redes sociais. Os sócios terão prioridade na distribuição dos ingressos para o setor visitante do estádio em Itaquera.
Essa mobilização deve-se à importância do jogo, que pode salvar ou aproximar o time gaúcho do rebaixamento no Brasileirão.
Corinthians e Grêmio vão entrar em campo empatados com 41 pontos na tabela, mesmo número do Mirassol, que recebe o Athletico-PR também no domingo, às 18h30.
A vitória fora de casa é essencial para o Grêmio se aproximar da permanência antes do compromisso final pelo Brasileirão. O adversário da despedida será justamente o Mirassol, outro ameaçado de queda para a Série B.