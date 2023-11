Grêmio supera o Bahia com gol de Suárez, engata 4ª vitória seguida e cresce no Brasileirão

O Grêmio é mais um clube que começa a se credenciar a candidato ao título do Brasileirão de 2023. Ainda mais depois da vitória da noite deste sábado, a quarta seguida, diante do Bahia, em casa, na Arena Grêmio. Luís Suárez marcou o único gol do jogo que deixou o time gaúcho três pontos atrás do líder Botafogo.

Com o resultado, o Grêmio foi aos 56 pontos. O Botafogo, que só joga na segunda-feira contra o Vasco, tem 59. O Bahia, por sua vez, é 14º colocado com 37 pontos.

O primeiro tempo disputado na Arena Grêmio foi bastante truncado e com poucas chances de gols para os dois lados, mas alguns lances chamaram a atenção. Aos 23 minutos, Suárez serviu Reinaldo na entrada da área, que chegou batendo cruzado, mas Marcos Felipe fez boa defesa, evitando o que seria o primeiro gol do Grêmio.

A resposta do Bahia saiu apenas aos 41, quando Cauly recebeu de Camilo Cándido dentro da área e, mesmo sem ângulo, chutou no travessão. Por isso, o duelo foi para o intervalo com empate sem gols.

No segundo tempo, a intensidade do duelo aumentou um pouco. Depois de uma blitz inicial do Bahia, com boas defesas de Gabriel Grando, o Grêmio conseguiu abrir o placar com Luis Suárez, sempre ele. Aos 24 minutos, Lucas Besozzi, que havia acabado de entrar, foi para a cima da marcação, levou a melhor e entregou para o camisa nove bater com categoria para as redes.

Mesmo depois do gol, o Bahia seguiu em cima e quase empatou aos 30. Gabriel Xavier arriscou um chute forte de praticamente da intermediária e Gabriel Grando teve que fazer mais uma boa defesa. Nos minutos finais, o time visitante seguiu no abafa, mas o Grêmio segurou a vitória por 1 a 0.

Os dois times voltam a campo na próxima quinta-feira, ambos às 20h, para a disputa da 33ª rodada do Brasileirão. O Bahia recebe o Cuiabá, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Já o Grêmio visita o Botafogo, em São Januário, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 0 BAHIA

GRÊMIO - Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini (Everton Galdino), Bruno Alves e Kannemann e Reinaldo; Carballo (Josué), Villasanti, João Pedro Galvão (Ferreira) e Cristaldo (Lucas Besozzi); Luis Suárez (Nathan Fernandes). Técnico - Renato Gaúcho.

BAHIA - Marcos Felipe; Cicinho (Vitor Jacaré), Gabriel Xavier (Marcos Victor), David Duarte e Camilo Cándido (Luciano Juba); Rezende, Acevedo, Cauly (Rafael Ratão), Thaciano e Yago Felipe (Biel); Everaldo. Técnico - Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).

GOL - Luis Suárez, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Alves e Kannemann (Grêmio) e Cauly, Cicinho, David Duarte e Thaciano (Bahia).

PÚBLICO - 40.154 total.

RENDA - R$ 2.977.306,00.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).