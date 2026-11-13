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Grêmio sofre quinto transfer ban da Fifa e lidera ranking no futebol brasileiro

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Em meio à luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e na final da Copa do Brasil, o Grêmio levou um duro golpe nesta sexta-feira. A agremiação gaúcho recebeu o quinto transfer ban da Fifa e agora lidera uma lista ingrata: a do clube com mais sanções da entidade por dívidas, com um a mais do que Santos e o Amazonas. O motivo da nova punição não foi revelado.

Na prática, a penalidade mantém o Grêmio impedido de registrar novos jogadores até que as pendências financeiras sejam quitadas.

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O acúmulo de punições envolve atletas que não vestem mais a camisa do clube de Porto Alegre. Antes da penalização desta sexta-feira, os quatro bloqueios anteriores haviam sido motivados por dívidas nas operações do goleiro Tiago Volpi, do meio-campista Miguel Monsalve, do meia-atacante Jaminton Campaz e do volante Cuellar.

A nova punição é válida até o Grêmio conseguir efetuar o pagamento da pendência. Como já tinha punições anteriores, que vigoram por até três janelas, o clube segue sem poder registrar novos atletas. Mas os problemas não param por aí.

O Grêmio também sofreu sanções da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), órgão independente criado pela CBF para aplicar as regras do fair play financeiro implementado no futebol brasileiro.

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O órgão bloqueou temporariamente o registro de novos jogadores sem autorização prévia. Assim, a diretoria recebeu um prazo para pagar parte de suas dívidas. Se as pendências não forem pagas, clube será multado em R$ 100 mil e sofrer um transfer ban nacional.

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