Grêmio sofre, mas elimina ABC e está nas oitavas de final da Copa do Brasil

Foi mais sofrido que o esperado, mas o Grêmio garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, ao empatar, por 1 a 1, com o ABC, na Arena, em Porto Alegre. O time gaúcho segue na competição porque havia vencido em Natal por 2 a 0. A equipe de Renato Gaúcho vai saber o próximo adversário na terça-feira, quando vai ocorrer o sorteio na CBF.

Apoiado na boa vantagem obtida no jogo de ida, o Grêmio iniciou o jogo em cima do ABC, distribuindo suas jogadas pelas laterais, principalmente pelo lado esquerdo com Diogo Barbosa e Zinho. Luis Suárez, isolado na frente, pouco pegava na bola. Em várias oportunidades, o uruguaio saiu da área para tentar participar mais do jogo.

O ABC, por sua vez, adotou a postura de 'franco-atirador' e buscou ser rápido quando tinha a bola nos pés, apostando no talento do atacante Matheus Anjos, autor de belos dribles.

Tanta ousadia foi recompensada aos 20 minutos. Matheus Anjos tabelou com Daniel e bateu colocado diante de Gabriel Grando: 1 a 0 para o ABC.

O gol sofrido desestabilizou o Grêmio, que se mostrou sem paciência para buscar a melhor opção no ataque. O time gaúcho optou por levantar bolas na área e facilitou o trabalho da zaga potiguar.

Sem muitas possibilidades de gol, o lance que mais motivou a torcida gremista foi aos 44 minutos, com Cristaldo, que arriscou uma bicicleta, após cruzamento de Zinho, e errou por pouco.

O segundo tempo foi disputado de forma tensa, com os dois times apresentando muitos erros nos passes. A marcação frouxa no meio de campo proporcionava espaços para a criação de jogadas, mas as finalizações foram falhas.

Aos 17 minutos, o lance mais plástico da partida. Luis Suárez, com uma proteção na cabeça por causa de um corte, passou por dois marcadores e bateu para a boa defesa de Simão. O Grêmio seguiu na pressão e Cristaldo por muito pouco não empata, aos 21.

Os últimos 15 minutos foram de pressão total do Grêmio, que tinha mais ímpeto em buscar o empate do que o ABC para tentar o gol que levaria a decisão da vaga nas oitavas de final para os pênaltis.

Mas aos 39 e aos 40 minutos, Felipe Garcia teve duas grandes oportunidades para fazer o segundo gol do ABC. Na primeira, surgiu livre na área do Grêmio e mandou uma bomba para defesa de Gabriel Grando. Na segunda, o atacante acertou o travessão, após falha total da zaga gaúcha.

O castigo veio aos 48 minutos. Luis Suárez brigou pela bola na intermediária do ABC e tocou para Everton Galdino, que bateu colocado para empatar a partida e garantir o Grêmio nas oitavas da Copa do Brasil.