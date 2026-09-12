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Grêmio recebe Vasco em confronto direto contra o Z-4; veja onde assistir

Separados por apenas três pontos na tabela, gaúchos e cariocas duelam neste sábado pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por Da Redação
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Grêmio recebe Vasco em confronto direto contra o Z-4; veja onde assistir
Autor A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro - Foto: Divulgação/Arena Grêmio

Grêmio e Vasco medem forças neste sábado, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O time gaúcho vem de um revés diante do Vitória, em Salvador, na jornada anterior. Iniciando a rodada na 15ª colocação com 28 pontos — três de vantagem sobre o rival carioca —, a equipe necessita do triunfo para se distanciar da zona de rebaixamento. Para o duelo, o técnico Luís Castro perdeu o lateral-esquerdo Marlon (lesão muscular) e deve escalar Pedro Gabriel na vaga, deixando Caio Paulista como opção. No ataque, o suspenso Pavon dá lugar a Tetê na direita. Na esquerda, Amuzu é dúvida por problema muscular, enquanto Jovane Cabral, que voltou aos treinos, vira alternativa; caso não jogue, Krovinovic pode atuar improvisado na ponta, com Nardoni entrando no meio.

Por sua vez, o Cruzmaltino chega igualmente pressionado após a derrota por 1 a 0 no clássico contra o Fluminense. Comandado por Pedro Emanuel, o elenco trata a vitória no confronto direto como vital para não se afundar no Z-4, já que um tropeço pode deixar o clube a seis pontos do primeiro time fora da zona. Para piorar, o retrospecto joga contra: a equipe nunca pontuou na Arena do Grêmio e não supera o adversário fora de casa há 20 anos. O lado positivo é que o treinador terá força máxima e três reforços importantes: Alan Lescano foi relacionado pela primeira vez e pode estrear, enquanto Jair e Cuiabano retornam após se recuperarem de lesões musculares.

Onde assistir

Premiere.

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Prováveis escalações

Grêmio: Weverton, Diego Caito, Wallace, Gustavo Martins (Kannemann) e Pedro Gabriel (Caio Paulista); Noriega, Villasanti e Krovinovic; Tetê (Enamorado), Jovane Cabral (Nardoni) e Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Sosa, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte (Adson). Técnico: Pedro Emanuel.

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Campeonato Brasileiro Futebol Grêmio Vasco Z-4
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