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Grêmio perde para o Bolívar na altitude, mas segue vivo na Sul-Americana

Weverton evita derrota mais ampla em La Paz, e Tricolor precisará vencer em Porto Alegre para avançar às oitavas de final

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 08:13:57 Editado em 24.07.2026, 08:15:26
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Grêmio perde para o Bolívar na altitude, mas segue vivo na Sul-Americana
Autor O tricolor gaúcho foi derrotado por 3 a 2 pelo Bolívar - Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio contou com uma atuação decisiva de Weverton para deixar La Paz ainda vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o tricolor gaúcho foi derrotado por 3 a 2 pelo Bolívar, no Hernando Siles, mas o goleiro evitou um placar mais elástico com intervenções importantes no segundo tempo.

Agora, a equipe gaúcha precisará vencer o confronto de volta, na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena, para continuar na competição. Um triunfo por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto uma vitória por dois ou mais garante a classificação.

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O início da partida foi intenso. Antes mesmo do primeiro minuto, Cauteruccio aproveitou cruzamento de Patito Rodríguez e abriu o placar para o Bolívar. O Grêmio respondeu rapidamente e criou boas oportunidades, desperdiçadas por Tetê, até encontrar o empate com Villasanti, que apareceu livre na área para finalizar no canto.

A reação, porém, durou pouco. Dois minutos depois, Patito voltou a levar vantagem pela direita, Sagredo finalizou, Weverton espalmou e Robson Matheus aproveitou o rebote para recolocar os donos da casa em vantagem. O Grêmio voltou a responder e deixou tudo igual novamente com Tetê, que contou com um desvio da defesa para encobrir Lampe.

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Na etapa final, o desgaste provocado pela altitude apareceu. O Bolívar passou a controlar a partida e marcou o terceiro gol aos 12 minutos, quando Jesús Sagredo cruzou e Asprilla apareceu nas costas da defesa para completar para as redes.

Com dificuldades para reagir, o Grêmio passou a sofrer pressão. Foi então que Weverton apareceu. Aos 24 minutos, o goleiro venceu José Sagredo em um duelo cara a cara e, nos minutos finais, viu Patito Rodríguez desperdiçar uma chance clara de ampliar. As intervenções impediram que a vantagem boliviana fosse ainda maior e mantiveram o Tricolor com boas chances de buscar a classificação diante de sua torcida.

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FICHA TÉCNICA

BOLÍVAR 3 X 2 GRÊMIO

BOLÍVAR - Lampe; Jesús Sagredo (Justiniano), Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Robson Matheus (Dorny Romero), Ervin Vaca (Luis Paz) e Melgar; Cauteruccio (Lucas Chávez), Patito Rodríguez (Jhon Velásquez) e Asprilla. Técnico: Alejandro Restrepo.

GRÊMIO - Weverton; Pavón, Luis Eduardo (Gustavo Martins), Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Dodi, Leo Pérez e Villasanti (Nardoni); Enamorado (Monsalve), Tetê (Gabriel Mec) e Braithwaite (Matheus Nascimento). Técnico: Vitor Severino (auxiliar)

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GOLS - Cauteruccio, a 1, Villasanti, aos 15, Robson Matheus, aos 17, e Tetê, aos 22 minutos do primeiro tempo. Asprila, aos 12 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Mec e Leonel Pérez (Grêmio).

ÁRBITRO - Roberto Perez (PER).

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RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Hernando Siles, em La PAZ (BOL).

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Bolívar bolívar x grêmio Futebol Grêmio notícias esportivas Sul-Americana
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