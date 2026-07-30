Grêmio perde para o Bolívar-BOL e cai pela 2ª vez seguida nos playoffs da Sul-Americana

O Grêmio amargou mais uma eliminação precoce na Copa Sul-Americana. Pelo segundo ano consecutivo, o time gaúcho não consegue passar pelos playoffs, desta vez sendo eliminado pelo Bolívar-BOL, após perder por 1 a 0 o jogo de volta, nesta quinta-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Na ida, na Bolívia, foi superado por 3 a 2.

Em 2025, a queda gaúcha foi diante do Alianza Lima-PER, com o agregado de 3 a 1. A eliminação aumentou a pressão sob o trabalho do técnico português Luís Castro, que já não vence há seis jogos e foi fortemente cobrado pela torcida após o apito final.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Grêmio agora junta os cacos e vira a chave para a Copa do Brasil, competição na qual joga no domingo, às 18h, tem o jogo de ida das oitavas de final diante do Mirassol, fora de casa, no Estádio Campos Maia, no interior paulista.

Precisando do resultado, o Grêmio avançou para cima do Bolívar e obrigou boa defesa de Lampe aos 10 minutos, em chute de Braithwaite. Com as linhas altas, foi vítima fatal do contra-ataque. Na primeira chegada dos bolivianos, Asprilla venceu a disputa de Kannemann e bateu no contrapé de Grando para abrir o placar, aos 15. O gol do Bolívar estancou a pressão gaúcha, que sentiu o golpe e desabou tecnicamente em campo.

Apesar de ter mais a posse de bola, acumulava erros de passe e foi tirando a paciência da torcida. O time insistia em cruzamentos na área, mas as finalizações passavam longe do gol. Enquanto isso, seguia sofrendo com os contra golpes do adversário. Só aos 40 minutos conseguiu acertar outra finalização na meta, em cabeçada de Gustavo Martins, parando em Lampe. A ida para o intervalo foi sob fortes vaias da torcida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Grêmio voltou com mudanças para o segundo tempo. As alterações chegaram a surtir efeito, com Matheus Nascimento perdendo a chance do empate cara a cara com Lampe. Depois, Enamorado parou no goleiro e no rebote, Matheus Nascimento perdeu outro gol feito, na pequena área. Vendo a pressão gaúcha, o Bolívar recorreu a velha catimba, atrasando as reposições de bola e gastando tempo.

Com o fim se aproximando, o Grêmio acelerava as jogadas a todo custo e a ansiedade foi tomando conta do setor ofensivo, com erros de passe e decisões precipitadas. Quando conseguiu espaço, Mec bateu colocado e Lampe fez linda defesa. Na reta final, o time perdeu a cabeça e teve Marlon e Noriega expulsos. Justiniano também levou vermelho. Com 11 de acréscimos, ainda deu tempo de Braithwaite carimbar a trave, praticamente no último lance.

FICHA TÉCNICA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GRÊMIO 0 X 1 BOLÍVAR-BOL

GRÊMIO - Gabriel Grando; Pavón, Gustavo Martins, Kannemann e Pedro Gabriel (Marlon); Nardoni (Matheus Nascimento), Noriega e Dodi (Villasanti); Tetê (Gabriel Mec), Amuzu (Enamorado) e Braithwaite. Técnico: Luís Castro.

BOLÍVAR - Lampe; Jesús Segredo, Echeverría, Arreaga e José Segredo; Justiniano, Robson Matheus (Saavedra) e Melgar (Zabala); Pato Rodríguez, Asprilla (Luís Paz) e Dorny Romero (Ervin Vaca). Técnico: Alejandro Restrepo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOL - Asprilla, aos 15 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Mec, Pavón, Kanneman e Melgar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CARTÃO VERMELHO - Noriega, Marlon e Justiniano.

RENDA - R$ 946.887,00.

PÚBLICO - 25.010 torcedores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).