Grêmio mostra porque é ?copeiro?, segura pressão do Atlético e avança à final da Copa do Brasil

O Grêmio é o primeiro finalista da Copa do Brasil 2026. O jogo de volta aconteceu neste sábado, dia 7, em Belo Horizonte. O placar de 1 a 1 foi construído ainda no primeiro tempo, com gols de Renan Lodi e Carlos Vinícius. Agora, o time gaúcho espera por Palmeiras ou Vasco, que jogam neste domingo.

A tarefa do Atlético era um tanto indigesta. Depois de perder o primeiro confronto por 2 a 0, no Sul, no domingo passado, o time mineiro teria de vencer por dois gols de diferença para levar aos pênaltis, e três para se classificar. Por este motivo, a torcida alvinegra encheu as arquibancadas com uma linda festa antes da bola rolar.

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Os times foram a campo com força total. O Atlético contou com os retornos de Natanael, Renan Lodi, Maycon, Castaño, Alan Franco, Bernard e Cuello, que foram poupados do Brasileirão para esse jogo (derrota para o Botafogo por 1 a 0). Do outro lado, por mais que a vantagem pudesse ser confortável, Renato Portaluppi não estava disposto a correr riscos. O time alternativo perdeu para o Flamengo por 3 a 1 na última quarta-feira.

O primeiro tempo teve de tudo, menos tédio. Quando a bola rolou com 10 minutos de atraso, em razão da fumaça dos sinalizadores, o Atlético logo tratou de tomar as rédeas da partida. O time da casa quase anulou a desvantagem ainda na primeira etapa, não fossem os vários milagres de Weverton, que foi quem mais trabalhou em campo.

Igor Gomes e Bernard tomaram a iniciativa dos mineiros e fizeram a defesa gremista trabalhar bastante. Porém, foi de fora da área que o placar saiu do zero. Renan Lodi recebeu na intermediária, penteou a bola três vezes e acertou um lindo chute aos 25 minutos.

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A partida ficou ainda mais quente. Os atleticanos seguiram pressionando, enquanto o Grêmio quase nada fez no ataque. Taticamente, o time de Renato Portaluppi precisava mostrar presença no ataque para conseguir amenizar as investidas dos mandantes. E só precisou de uma chance pra isso.

Aos 37 minutos, o Grêmio mostrou porque é conhecido por ser 'copeiro'. Carlos Vinícius, de cabeça, deixou tudo igual após receber lindo lançamento de Noriega aos 37 minutos. O gol foi um balde de água fria para os atleticanos, que foram para os vestiários na mesma situação que iniciaram o jogo: precisando fazer dois gols para levar a decisão para os pênaltis.

Na volta do intervalo, o time da casa voltou o mesmo, enquanto Renato promoveu Caio Paulista e Dodi nos lugares de Marlon e Enamorado, respectivamente. Com o resultado a favor, os gaúchos se fecharam ainda mais, obrigando Eduardo Domínguez a mexer no time e colocar os experientes Fred e Dudu em campo.

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No primeiro tempo, a impressão que o Atlético passou era de que os gols poderiam sair a qualquer momento. Porém, não foi o que se repetiu. A segunda etapa ficou mais tensa para o time da casa. A posse de bola não foi transformada em oportunidades como nos 45 minutos iniciais.

Na mesma medida, cada investida do Grêmio ao ataque aumentava o temor de que a vantagem fosse ampliada. Do lado dos gaúchos, foi só esperar o tempo passar e aproveitar uma ou outra oportunidade que pudesse aparecer. "Entra e descansa com a bola no pé", orientou Renato ao colocar Tetê em campo aos 25 minutos.

A melhor chance do Atlético veio logo depois, aos 26, quando Fred achou um lindo passe para Renan Lodi. O lateral saiu cara a cara com Weverton, e o experiente goleiro evitou mais uma vez que o time alvinegro voltasse para o jogo.

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Uma chuva torrencial tomou conta da Arena MRV e as luzes chegaram a piscar algumas vezes. A drenagem do gramado, entretanto, conseguiu suportar com eficiência o volume de água. Para completar, novamente fumaças de sinalizadores atrapalharam a visibilidade no gol defendido por Weverton.

O que já era ruim, ficou ainda pior quando Vitão foi expulso com vermelho direto após lance em que atinge a testa de Braithwaite com o pé. O árbitro Ramon Abatti Abel tinha punido apenas com um amarelo, mas mudou de opinião após consultar o VAR.

Oito minutos foram acrescentados, mas não foram suficientes para evitar o tropeço do Atlético diante dos seus quase 43 mil torcedores.

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NÚMEROS

Eliminado, o Atlético dominou as ações ofensivas e terminou a partida com ampla superioridade nos números: foram 28 finalizações contra apenas 5 do Grêmio. O volume também se refletiu na precisão, com 8 chutes na direção do gol pelos atleticanos contra somente 1 dos gaúchos, mas a pressão não foi suficiente para transformar o domínio em vantagem no placar.

PRÓXIMOS PASSOS

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O Grêmio agora aguarda por Palmeiras ou Vasco. Os dois times se enfrentam neste domingo, dia 8, em São Januário, no Rio de Janeiro. Os comandados de Abel Ferreira chegam por um empate, já que venceram a partida de ida por 1 a 0.

O último título de Grêmio na Copa do Brasil foi em 2016, em cima do próprio Atlético.

Para o Atlético, resta um 'prêmio de consolação' bem interessante. O clube mineiro está na final da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors. A decisão será no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, no próximo dia 21.

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FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 1 GRÊMIO

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael (Cassierra), Vitão, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Castaño (Fred) e Igor Gomes (Gustavo Scarpa); Cuello, Minda (Dudu) e Bernard. Técnico: Eduardo Domínguez.

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GRÊMIO - Weverton; Balbuena, Wallace e Kannemann; João Pedro (Marcos Rocha), Noriega, Villasanti e Marlon (Caio Paulista); Enamorado (Dodi), Carlos Vinícius (Braithwaite) e Amuzu (Tetê). Técnico: Renato Portaluppi.

GOLS - Renan Lodi, aos 25, e Carlos Vinícius, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bernard, Castaño (CAM); Enamorado, Gabriel Grando (GRE).

CARTÃO VERMELHO - Vitão (CAM).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

PÚBLICO - 42.922 torcedores

RENDA - R$ 5.457.622,94.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).