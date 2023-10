Grêmio leva virada, vê Athletico-PR encostar e perde a chance de assumir a vice-liderança

No duelo que abriu a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, o Grêmio perdeu a chance de assumir a vice-liderança. Mesmo saindo na frente, acabou derrotado, de virada, por 2 a 1 para o Athletico-PR, em casa, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

Com o resultado, o Grêmio chegou ao terceiro jogo sem vitória, com 44 pontos. O Athletico-PR tem a mesma pontuação, mas leva a pior no número de vitórias (13 contra 12). Palmeiras e Flamengo que ainda jogam na rodada, nesta quinta-feira, também tem a mesma pontuação e podem ultrapassá-los.

Essa é apenas a segunda derrota do Grêmio em casa neste Brasileirão, a primeira havia sido para o líder Botafogo, por 2 a 0, em jogo realizado em julho, ainda pela 14ª rodada. Além disso, o Grêmio tinha o segundo melhor aproveitamento em pontos dentro de casa, com 82%, ficando atrás apenas do Botafogo com 87%.

O duelo começou bastante movimentado e logo na primeira descida ao ataque, o Athletico-PR acertou uma bola na trave. Depois de boa troca de passes, Vitor Bueno cruzou na área e Zapelli cabeceou com perigo, mandando a bola no poste direito. Porém, a resposta do Grêmio foi em forma de gol, abrindo o placar.

Aos seis minutos, Cristaldo achou Suárez na área, que passou para o jovem Lucas Besozzi, que ajeitou o corpo e bateu de perna esquerda para o fundo da rede. Depois do gol, a intensidade do duelo caiu um pouco, mas o Grêmio pressionava mais. A melhor chance veio aos 35, quando Suárez recebeu sozinho na área, mas parou em boa defesa de Bento.

Mesmo assim, com passes envolventes, o Athletico-PR seguia em cima e aos 37 minutos, conseguiu deixar tudo igual. Depois de bela trama, Zapelli recebeu na entrada da área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Gabriel Grando que só viu a bola entrar. Por isso, o primeiro tempo terminou com o empate por 1 a 1.

Logo na volta do intervalo, o Grêmio pediu um pênalti após chute de Ferreira em cima da defesa. O lance foi revisado pelo VAR por conta de um possível toque de mão, mas o pênalti não foi marcado. Do outro lado, o Athletico-PR quase virou aos 13 minutos. Depois de roubar a bola no meio-campo, Cuello recebeu na esquerda e bateu de trivela, mas a bola saiu tirando tinta da trave.

Os dois times seguiram tentando tirar o empate do placar. Aos 18, Reinaldo cruzou na área e encontrou Ferreira, livre, mas que acabou mandando para fora, perdendo ótima oportunidade para o Grêmio. No lance seguinte, Fernandinho pegou uma sobra e quase fez para o Athletico-PR.

Nos minutos finais, as duas equipes foram para o tudo ou nada. E, depois de tanto tentar, o Athletico-PR foi coroado com o gol da virada. Aos 48 minutos, Esquivel levantou na área e Kaíque Rocha subiu mais alto que os adversários para testar para as redes. Por isso, o time visitante venceu por 2 a 1.

Agora, eles já voltam a campo no próximo sábado para a disputa da 28ª rodada. Às 18h30, o Grêmio visita o São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista. Mais tarde, às 21h, o Athletico-PR encara o líder Botafogo, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 2 ATHLETICO-PR

GRÊMIO - Gabriel Grando; Fábio (João Pedro), Pedro Geromel, Kannemman e Reinaldo; Pepê, Nathan (Josué) e Cristaldo (Luan); Iturbe (Everton Galdino), Luis Suárez e Lucas Besozzi (Ferreira). Técnico:Renato Gaúcho.

ATHLETICO-PR - Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Erick (Alex Santana), Fernandinho (Hugo Moura), Vitor Bueno (Rômulo) e Zapelli (Kaíque Rocha); Cuello, Pablo (Arriagada) e Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho.

GOLS - Lucas Besozzi, aos seis, e Zapelli, aos 37 minutos, do primeiro tempo. E, Kaíque Rocha, aos 48 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luis Suárez e Reinaldo (Grêmio) e Alex Santana, Canobbio, Cuello, Esquivel, Kaíque Rocha e Thiago Heleno (Athletico-PR).

CARTÃO VERMELHO - Reinaldo (Grêmio)

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA - R$ 1.389.318,00.

PÚBLICO - 24.679 total.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).