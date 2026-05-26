Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Grêmio empata com Montevideo City Torque e vai aos playoffs da Sul-Americana

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 21:18:00 Editado em 27.05.2026, 02:12:28
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Grêmio empatou por 2 a 2 com o Montevideo City Torque na noite desta terça-feira (26), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em confronto válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A equipe comandada por Luís Castro precisava da vitória para obter a vaga direta na próxima fase, mas cedeu a igualdade com gols de Salomón Rodríguez e Pizzichillo, enquanto Gabriel Mec e Carlos Vinícius anotaram para os donos da casa.

O desfecho do jogo deixou o Grêmio na segunda colocação do Grupo F, encerrando a sua participação nesta etapa inicial com 11 pontos. O Montevideo City Torque atingiu a marca de 13, assegurou a liderança isolada da chave e carimbou o passaporte diretamente para as oitavas de final da competição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O elenco gremista agora passa a focar exclusivamente na disputa do Campeonato Brasileiro. O Grêmio recebe o Corinthians no próximo sábado (30), às 17h30, novamente em Porto Alegre.

O Grêmio manteve maior controle da posse de bola durante a etapa inicial, mas demonstrou dificuldades na articulação tática e não conseguiu finalizar contra a meta adversária. A melhor oportunidade dos mandantes ocorreu em uma descida de Tetê pela linha de fundo, mas Amuzu não concluiu e, na sobra, Tiaguinho chutou para fora.

O Montevideo City Torque se posicionou de forma eficiente na defesa e explorou os contragolpes, tendo um gol anulado de Salomón Rodríguez por toque no braço antes de o centroavante abrir o placar aos 9 minutos, completando de cabeça um cruzamento de Silvera, que havia superado Marcos Rocha na jogada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No segundo tempo, o time gaúcho voltou com mais intensidade e empatou logo no primeiro minuto, quando Arthur encontrou Gabriel Mec em velocidade. O atacante superou a marcação, invadiu a área e finalizou rasteiro no canto esquerdo do goleiro. O confronto seguiu equilibrado até os 38 minutos, momento em que Pizzichillo cobrou uma falta com precisão da entrada da área, encobrindo a barreira e superando o goleiro Weverton para recolocar os uruguaios na frente.

O Grêmio reagiu rapidamente e aos 43 minutos empatou com Carlos Vinícius convertendo um pênalti sofrido por Braithwaite, deslocando o goleiro na cobrança, mas o próprio autor do gol acabou expulso por reclamação nos acréscimos, selando o placar.

FICHA TÉCNICA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GRÊMIO 2 X 2 MONTEVIDEO CITY TORQUE

GRÊMIO - Weverton; Pavón (Marcos Rocha), Luis Eduardo (Wagner Leonardo), Viery e Pedro Gabriel; Pérez e Tiaguinho; Tetê, Braithwaite e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

MONTEVIDEO CITY TORQUE - Torgnascioli; Aguero, Silva, Romero, Kagelmacher e Silvera; Pizzichillo, Kociubinski, Montes e Obregón; Rodríguez. Técnico: Marcelo Méndez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOLS - Rodrigues, aos 37 minutos do primeiro tempo; Gabriel Mec, a um, Pizzichillo, aos 38, e Carlos Vinícius, aos 43 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Wagner Leonardo e Gabriel Mec (Grêmio); Agüero e Montes (Montevideo City Torque).

CARTÃO VERMELHO - Carlos Vinícius (Grêmio).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).

PÚBLICO - 19.461 torcedores.

RENDA - R$ 679.122,30.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Copa Sul-Americana Futebol Grêmio Montevideo City Torque
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV