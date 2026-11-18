O Grêmio empatou por 0 a 0 com o Bahia nesta quarta-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com maior volume ofensivo na etapa final, o time gaúcho não conseguiu transformar as oportunidades em gol e desperdiçou pontos preciosos na luta contra o rebaixamento.

Com o empate, o Grêmio chegou aos 38 pontos e permanece na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. A situação é cada vez mais preocupante, já que restam apenas três rodadas para o fim do campeonato. O Bahia, por sua vez, alcançou os 54 pontos e segue na sexta posição.

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PRIMEIRO TEMPO TEM POUCAS EMOÇÕES E LESÃO DE CARLOS VINÍCIUS

A etapa inicial foi marcada pelo equilíbrio e por raras oportunidades para os dois lados. O Grêmio ocupou mais o campo de ataque e tentou pressionar, enquanto o Bahia apostou no controle da posse de bola e em um ritmo mais cadenciado para diminuir a intensidade dos donos da casa.

As melhores chegadas aconteceram apenas na reta final. Braithwaite teve uma oportunidade para o Tricolor gaúcho, enquanto Erick Pulga respondeu pelo lado baiano.

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O principal problema para Renato Gaúcho, porém, foi a saída de Carlos Vinícius. O atacante sentiu dores e precisou deixar o gramado aos 27 minutos, obrigando a equipe a modificar seu planejamento ofensivo.

GRÊMIO PRESSIONA, MAS PARA EM RONALDO

Na volta do intervalo, o Grêmio aumentou o volume ofensivo e passou a encontrar mais espaços para atacar. Amuzu foi um dos principais nomes da equipe, criando dificuldades para a marcação baiana pelo lado esquerdo.

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Em uma das melhores oportunidades, o atacante fez boa jogada e encontrou Krovinovic livre dentro da área. O camisa 10, entretanto, finalizou sem força, facilitando a defesa de Ronaldo no centro do gol.

Pouco depois, Amuzu voltou a aparecer. Após aplicar uma finta sobre Marcos Victor, o jogador finalizou cruzado e obrigou o goleiro do Bahia a trabalhar novamente.

A pressão gremista ganhou força na reta final. Aos 35, Wallace aproveitou cruzamento preciso de João Pedro na segunda trave e cabeceou para o fundo das redes. A comemoração, entretanto, durou pouco: a arbitragem assinalou impedimento e anulou o gol.

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O Grêmio seguiu insistindo até os últimos minutos, mas não conseguiu superar a defesa adversária. O Bahia resistiu à pressão e garantiu um ponto fora de casa.

PRÓXIMOS JOGOS

O Grêmio terá mais um compromisso decisivo na luta contra o rebaixamento. Na segunda-feira (23), às 21h, visita o Santos, pela 36ª rodada do Brasileirão. Depois, recebe o Corinthians e encerra sua participação diante do Atlético-MG.

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Já o Bahia volta a campo no sábado (21), às 17h30, quando recebe o Coritiba, na Arena Fonte Nova. Na sequência, enfrenta o Botafogo, fora de casa, e fecha o campeonato contra o Atlético-MG.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 0 BAHIA

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GRÊMIO - Weverton; Gustavo Martins, Balbuena (Enamorado) e Wallace; João Pedro, Noriega (Danilo Barbosa), Dodi, Marlon; Pavón (Krovinovic), Carlos Vinícius (Braithwaite) e Amuzu (Jovane Cabral). Técnico: Renato Portaluppi.

BAHIA - Ronaldo; Marcos Victor (Romam Gomez), David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo (Everton Ribeiro), Erick, Rodrigo Nestor (Ademir), Jean Lucas (Michel Araújo) e Erick Pulga (Caio Alexandre); Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.

CARTÕES AMARELOS - Enamorado e João Pedro (Grêmio); Alejo Véliz e Kanu (Bahia).

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ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA - R$ 2.173.539,48.

PÚBLICO - 48.786 torcedores.

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LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).