Grêmio demite Luís Castro após sequência ruim do Brasileirão; Felipão assume interinamente

Um dia após a derrota em casa para o Vasco, o Grêmio anunciou neste domingo, 13, a demissão do técnico português Luís Castro. O treinador de 65 anos balançava no cargo e não resistiu à sequência ruim do time gaúcho no Brasileirão.

Também deixam o clube os auxiliares Vítor Severino e Pedro Mané, o preparador de goleiros Daniel Correia, o analista de desempenho Nuno Baptista e os preparadores físicos Nuno Cerdeira e Betinho.

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"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica oficialmente que o técnico Luís Castro e sua comissão deixam o comando da equipe profissional", diz nota divulgada pelo clube. "O Grêmio agradece aos profissionais pelo trabalho realizado e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras."

A diretoria do Grêmio está no mercado em busca de um novo treinador. Por ora, "o coordenador técnico Luís Felipe Scolari dirigirá a equipe na partida diante do Botafogo na próxima quarta-feira, no Rio de Janeiro", informou o clube. O jogo atrasado é válido pela 21ª rodada.

Castro chegou ao Grêmio no início do ano e comandou a equipe tricolor em 50 jogos na temporada. Sob o comando do português, o time gremista acumulou 19 vitórias, 15 empates e 16 derrotas, com um aproveitamento de 47%.

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Com Castro, o Grêmio foi campeão gaúcho e está na semifinal da Copa do Brasil. Contudo, a equipe soma apenas 28 pontos em 26 rodadas no Brasileirão e está próxima da zona de rebaixamento.