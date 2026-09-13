Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Grêmio demite Luís Castro após sequência ruim do Brasileirão; Felipão assume interinamente

Escrito por Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um dia após a derrota em casa para o Vasco, o Grêmio anunciou neste domingo, 13, a demissão do técnico português Luís Castro. O treinador de 65 anos balançava no cargo e não resistiu à sequência ruim do time gaúcho no Brasileirão.

Também deixam o clube os auxiliares Vítor Severino e Pedro Mané, o preparador de goleiros Daniel Correia, o analista de desempenho Nuno Baptista e os preparadores físicos Nuno Cerdeira e Betinho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica oficialmente que o técnico Luís Castro e sua comissão deixam o comando da equipe profissional", diz nota divulgada pelo clube. "O Grêmio agradece aos profissionais pelo trabalho realizado e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras."

A diretoria do Grêmio está no mercado em busca de um novo treinador. Por ora, "o coordenador técnico Luís Felipe Scolari dirigirá a equipe na partida diante do Botafogo na próxima quarta-feira, no Rio de Janeiro", informou o clube. O jogo atrasado é válido pela 21ª rodada.

Castro chegou ao Grêmio no início do ano e comandou a equipe tricolor em 50 jogos na temporada. Sob o comando do português, o time gremista acumulou 19 vitórias, 15 empates e 16 derrotas, com um aproveitamento de 47%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com Castro, o Grêmio foi campeão gaúcho e está na semifinal da Copa do Brasil. Contudo, a equipe soma apenas 28 pontos em 26 rodadas no Brasileirão e está próxima da zona de rebaixamento.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Brasileirão felipão Futebol Grêmio Luís Castro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV