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Grêmio confirma saída de Arthur após fracasso nas negociações por renovação

Escrito por Kim Camargo (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 16:25:00 Editado em 17.06.2026, 01:25:19
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O Grêmio confirmou nesta terça-feira o encerramento do vínculo com o volante Arthur. O jogador, que estava emprestado pela Juventus, da Itália, permanecerá no clube apenas até o fim do contrato atual, em 30 de junho, após as partes não chegarem a um acordo para a renovação.

Em comunicado oficial, o Tricolor afirmou que tinha interesse na permanência do atleta e chegou a formalizar uma proposta de novo contrato. No entanto, as negociações não avançaram por divergências financeiras, encerrando a segunda passagem do meio-campista pelo clube gaúcho.

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Arthur retornou ao Grêmio em agosto do ano passado com a missão de recuperar o protagonismo após anos de altos e baixos no futebol europeu. Desde então, disputou 36 partidas, marcou um gol e fez parte do elenco campeão do Campeonato Gaúcho de 2026.

Revelado pelas categorias de base do Tricolor, o volante foi um dos símbolos da geração vitoriosa que conquistou a Copa do Brasil de 2016 e a Libertadores de 2017. O desempenho o levou ao Barcelona e, posteriormente, à Juventus, onde viveu momentos distintos ao longo de sua trajetória no futebol europeu.

Nos últimos meses, o nome do jogador foi ligado ao Fluminense, que acompanha a situação do atleta e pode surgir como um dos interessados em sua contratação.

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Ao se despedir, o Grêmio agradeceu os serviços prestados e desejou sucesso ao jogador na sequência de sua carreira.

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