Grêmio cede empate em duelo direto contra Remo e segue sem vencer como visitante no Brasileiro
Em 15 partidas fora de Porto Alegre, o Grêmio ainda não sabe o que é voltar para casa com os três pontos. Em duelo direto, ficou próximo da vitória, mas adotou uma postura defensiva no segundo tempo, desperdiçou contra-ataques e viu o Remo buscar o empate no fim por 1 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Mangueirão, em Belém (PA), pela 29ª rodada do Brasileirão.
Jogando praticamente por uma bola, o time gaúcho até fez um bom jogo defensivo, neutralizou qualquer chance do adversário e foi para o intervalo na frente com gol do zagueiro Kannemann. No segundo tempo, seguiu defensivo, desperdiçou alguns contra-ataques e foi castigado no fim, com David Braga decretando o empate, que ficou ruim para os dois lados.
Com um ponto para cada, o Grêmio caiu uma posição dentro da zona de rebaixamento, com 30 pontos, sendo ultrapassado justamente pelo rival Internacional, que soma um ponto a mais. Já o Remo segue afundado na vice-lanterna, com 24 pontos, mas pelo menos colocou fim numa sequência de cinco derrotas consecutivas.
O Grêmio agora vira a chave para o Gre-Nal contra o rival Internacional, no domingo, às 17h30, na Arena do Grêmio, em outro duelo direto contra a zona de rebaixamento. Já o Remo abre a 30ª rodada no sábado, às 18h, em visita ao Vasco, em São Januário, também em confronto direto contra o descenso.
O duelo começou com a cara de duas equipes desesperadas. Acelerando as jogadas de forma desnecessária,a dupla exagerava na ansiedade e pouco conseguia trabalhar a bola e construir jogadas efetivas. Quem tinha um pouco mais de paciência era o Grêmio, que aos 25 minutos, conseguiu levar perigo com Galeano, tirando tinta da trave.
O confronto seguiu faltoso e com o Remo mais nervoso ainda, arriscando de qualquer jeito quando encontrava um pouco de espaço e sem direção, facilitando a vida de Weverton. Até que aos 47, na bola aérea, Wallace finalizou para dentro da área e Kannemann escorou para as redes e dar a vantagem gaúcha antes do intervalo.
Na volta do intervalo, o Grêmio foi totalmente defensivo no início, deixando a bola com o Remo e pouco se expondo no contra-ataque. Mesmo com mais posse, o time paraense seguiu afoito e a efetividade seguia passando longe, tanto que, das poucas oportunidades, nenhuma levou perigo ao gol adversário.
Com o fim se aproximando, o Grêmio ensaiou alguns contra-ataques para liquidar a fatura e na melhor chance, Enamorado teve o chute bloqueado e, no rebote, Marcelo Rangel fez grande defesa. Até que no fim, o Remo que tanto pressionou, enfim conseguiu ter sucesso na conclusão, quando Patrick cruzou e David Braga cabeceou para decretar o empate, aos 37.
FICHA TÉCNICA
REMO 1 X 1 GRÊMIO
REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo e Marllon; Picco (Eduardo Melo), Zé Ricardo e Vitor Bueno (Patrick); Yago Pikachu (Jajá), Gabriel Taliari e Galeano (David Braga). Técnico: Thiago Carpini.
GRÊMIO - Weverton; João Pedro, Wallace, Kannemann e Caio Paulista; Danilo Barbosa (Bernardo Zortea), Dodi (Nardoni) e Villasanti; Pavón (Tetê), Carlos Vinícius (Braithwaite) e Amuzu (Enamorado). Técnico: Renato Gaúcho.
GOLS - Kannemman, aos 47 minutos do primeiro tempo. David Braga, aos 37 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).
CARTÕES AMARELOS - Vitor Bueno, Gabriel Taliari, Galeano, Dodi, Enamorado, João Pedro e Pavón.
RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.
LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).