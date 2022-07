Grêmio bate Náutico, aumenta invencibilidade e se firma em 4º lugar na Série B

(via Agência Estado)

O Grêmio chegou a 11 jogos de invencibilidade e diminuiu a distância para os líderes da Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Náutico por 2 a 0, na noite desta sexta-feira, pela 17ª rodada. De quebra, deixou o rival dentro da zona de rebaixamento.

A vitória na Arena do Grêmio deixou o time da casa confortável na quarta posição, com 29 pontos, contra 38 do Cruzeiro, 31 do Vasco e 30 do Bahia. O Criciúma, quinto colocado, tem só 23, portanto, embora ainda não tenha jogado, não pode entrar no G4 nesta rodada. Já o Náutico aparece apenas na 17ª posição, com 18.

O time pernambucano até deu indícios de que poderia tentar surpreender o Grêmio, mas a partida se desenhou de uma forma totalmente diferente. O domínio do clube gaúcho no primeiro tempo foi gritante. Logo de cara, Villasanti soltou o pé de longe e mandou na trave.

A pressão gremista fazia jus à festa das arquibancadas. No entanto, faltou pontaria para os atletas tricolores. O Grêmio desperdiçou inúmeras oportunidades e quase foi surpreendido por Victor Ferraz. Ele recebeu na entrada da área e arriscou, rente à trave.

De tanto insistir, o Grêmio chegou ao gol aos 42 minutos. Ferreira recebeu na entrada da área, limpou a marcação e jogou no ângulo de Lucas Perri, sem dar qualquer chance para o Náutico esboçar uma reação ainda na primeira etapa.

No segundo tempo, o Grêmio passou a administrar o duelo, o que fez com que o ritmo da partida caísse. Sem se expor, as chances eram mais remotas. Mesmo assim, Bitello assustou na tentativa de acertar o ângulo de Lucas Perri.

Com o passar do tempo, o Náutico foi se cansando e dando ainda mais espaço para o Grêmio, que foi fatal. Aos 32 minutos, após bola cruzada para dentro da área do time pernambucano, Bruno Alves apareceu como elemento surpresa para, de cabeça, fazer 2 a 0.

O placar ainda poderia ter sido maior. Diego Souza teve a chance de fazer um golaço na Arena do Grêmio, mas tentou uma cavadinha e acabou errando o alvo, nada que estragasse a festa que os torcedores fizeram nas arquibancadas.

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Tombense no sábado, às 16h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). No dia seguinte, o Náutico pega a Chapecoense, às 16h, nos Aflitos, em Recife (PE).

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 0 NÁUTICO

GRÊMIO - Gabriel Grando; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti (Lucas Silva), Bitello (Mateus Sarará) e Campaz (Pedro Lucas); Gabriel Teixeira (Emerson), Diego Souza e Ferreira (Elias). Técnico: Roger Machado.

NÁUTICO - Lucas Perri; Carlão, Bruno Bispo e João Lucas; Thássio (Julio), Luís Felipe (Nascimento), Richard Franco, Victor Ferraz (Robinho), Jean Carlos e Pedro Vitor; Geuvânio (Niltinho). Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS - Ferreira, aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC)

CARTÕES AMARELOS - Nicolas (Grêmio); Geuvânio, Jean Carlos, João Lucas, Luís Felipe, Richard Franco e Thássio (Náutico)

RENDA - R$ 799.321,00

PÚBLICO - 23.879 torcedores

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).