Grêmio anuncia saída de quinteto; Luan encerra sua passagem pelo clube

O Grêmio emitiu uma nota oficial para confirmar o fim do vínculo do atacante Luan com o clube. Além dele, a lista divulgada conta com mais quatro nomes, são eles: o zagueiro Bruno Alves, o meia Gustavinho, além de Juan Iturbe e Luis Suárez.

O retorno de Luan ao Grêmio, após passagens apagadas e conturbadas por Santos e Corinthians, foi uma aposta do técnico Renato Gaúcho. O treinador acreditava que poderia recuperar o jogador, que acabou não tendo muitas oportunidades durante a temporada, já que a equipe estava brigando pelo título do Brasileirão.

Com isso, o jogador, eleito o "Rei da América" em 2017, termina sua passagem pelo Grêmio com apenas cinco jogos na temporada. Com 30 anos, ele está livre para assinar com qualquer outro clube, mas também não descarta a aposentadoria.

No total, foram 245 jogos, com 63 gols e 41 assistências, tendo conquistado dois gaúchos (2018 e 2019), uma Copa do Brasil (2016), uma Libertadores (2017), uma Recopa Sul-Americana (2018) e uma Recopa Gaúcha (2019). Foi peça importante também da seleção brasileira na conquista do ouro olímpico em 2016.

Quem também fica sem contrato e sem vínculo com outro clube é o zagueiro Bruno Alves, que não definiu seu futuro. Já Gustavinho acabou se transferindo para o América-MG, enquanto que Iturbe voltou ao Paraguai para jogar no Cerro Porteño. Principal destaque do Grêmio na temporada, Luis Suárez foi anunciado pelo Inter Miami.

O Grêmio até agora anunciou apenas dois reforços para 2024: o volante Dodi e o atacante Soteldo, ambos do Santos.

A estreia do Grêmio no Campeonato Gaúcho acontecerá no dia 21 de janeiro, diante do Caxias, fora de casa.