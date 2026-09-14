Grêmio anuncia retorno de Renato Gaúcho para fugir do rebaixamento no Brasileirão

Treinador assina contrato até o fim do ano e estreia contra o Palmeiras para tentar tirar o clube da 16ª posição

O Grêmio oficializou nesta segunda-feira (14) o retorno do técnico Renato Gaúcho para comandar a equipe na reta final do Campeonato Brasileiro e tentar afastar o risco de rebaixamento para a Série B. O ídolo gremista assume o cargo deixado pelo português Luís Castro com contrato válido até o término da atual temporada. O acerto já havia sido definido no domingo, dependendo apenas de ajustes burocráticos para o anúncio oficial.

- LEIA MAIS: Guilherme Schimidt é ouro e país fecha Grand Slam de judô com 3 pódios

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Aos 64 anos, o treinador inicia sua quinta passagem pela comissão técnica do clube gaúcho, pelo qual acumula 552 jogos e conquistas marcantes, como dois títulos estaduais e o vice-campeonato brasileiro em 2023. Renato estava sem clube desde julho, quando encerrou sua passagem pelo Vasco. Seu último trabalho na Arena havia ocorrido entre 2022 e 2024, quando esteve à frente do time por 141 partidas antes de deixar a equipe em comum acordo ao fim do contrato.

A missão do comandante será em duas frentes distintas até o final do ano. A prioridade máxima é a reabilitação na Série A, onde o Grêmio ocupa a 16ª colocação com 28 pontos — a mesma pontuação de Vasco e Internacional, que abrem a zona de rebaixamento. Além da briga contra o descenso, o treinador buscará levar a equipe à final da Copa do Brasil nos confrontos diante do Atlético-MG, válidos pelas semifinais da competição nacional e agendados para os dias 1º e 8 de novembro.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O reatamento entre o profissional e a agremiação foi antecipado pelo próprio técnico em publicação nas redes sociais ao lado da filha, onde posou com a camisa do clube e comemorou a volta antes de apagar a postagem minutos depois. A reestreia de Renato Gaúcho no comando do Grêmio está prevista para este final de semana, quando a equipe recebe o Palmeiras, na Arena, em Porto Alegre, buscando recuperar os pontos perdidos após sofrer quatro derrotas nos últimos cinco jogos.