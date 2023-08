Grêmio anuncia renovação do zagueiro argentino Kannemann por mais dois anos

As juras de amor foram ouvidas e atendidas e o zagueiro Walter Kannemann renovou contrato com o Grêmio por duas temporadas nesta quinta-feira. Na semana passada, o defensor argentino recebeu uma proposta para voltar a seu país para defender o Independiente, mas disse que estava feliz em Porto Alegre e que sua família queria seguir no Brasil.

O defensor agradeceu pelo interesse do clube argentino, mas tentará completar uma década em Porto Alegre, onde se estabeleceu e está feliz. Contratado em 2016 do Atlas, do México, Kannemann, de 32 anos, assinou o novo vínculo até o fim de 2025, mas com cláusula que amplia por mais um ano o acordo em 2024.

"Ele fica! Vai ter Kannemann na zaga gremista sim! O cão de guarda da nossa defesa acertou sua permanência por mais dois anos no Tricolor. Hoje, o departamento de futebol formalizou o acordo. Uma história campeã, que continua!", celçebrou o Grêmio em suas redes sociais.

O zagueiro assinou o novo vínculo ao lado do vice presidente de futebol Antônio Brum no CT Luiz Carvalho. Ainda posou para fotos com a camisa alusiva ao tempo do novo vínculo, com 2025 às costas. "A partir de janeiro de 2024 será ativada a prorrogação de seu contrato por mais dois anos. Com isso, o defensor poderá completar quase 10 temporadas defendendo as cores do Tricolor."

Kannemann vive ano importante no clube. Em 2023, o argentino já defendeu o clube em 30 jogos e anotou um gol. Na história pelo clube gaúcho são 264 partidas e cinco gols marcados. Entre as conquistas estão uma Copa do Brasil, a Libertadores de 2017 e a Recopa Sul-Americana em 2018, além do hexacampeonato Gaúcho e quatro Recopas Gaúchas.