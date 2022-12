Grêmio anuncia contratação de Gustavinho, ex-América-MG, quinto reforço para 2023

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Grêmio anunciou a contratação do meia-atacante Gustavinho, de 21 anos, por empréstimo junto ao América-MG. O vínculo do jogador com o clube gaúcho vai até dezembro de 2023, com opção de compra. Ele foi aprovado pelo técnico Renato Gaúcho.

continua após publicidade .

Gustavo César Mendonça Gravino é oriundo das categorias de base do América-MG. No início do ano passado, subiu para os profissionais para disputa do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. No time principal, participou de 41 jogos, com um gol e duas assistências.

Gustavinho deve ser aproveitado, principalmente, no Campeonato Gaúcho, competição na qual Renato gosta de rodar o elenco e testar novas peças. A expectativa é que ganhe rodagem ao longo da temporada.

continua após publicidade .

O Grêmio vem reformulando o seu elenco para a próxima temporada para não correr riscos de retornar à Série B. Além de Gustavinho, o clube já anunciou o zagueiro Bruno Uvini, o lateral Reinaldo, o volante Pepê, e o atacante Everton Galdino.

A estreia do Grêmio no Campeonato Gaúcho será diante do Caxias, no estádio Centenário. Os jogos da primeira rodada acontecerão entre os dias 14 e 15 de janeiro.