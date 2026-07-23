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Grêmio anuncia contratação de atacante de Cabo Verde que disputou a Copa do Mundo

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 13:50:00 Editado em 23.07.2026, 14:00:40
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O Grêmio anunciou a contratação do atacante Jovane Cabral, de 28 anos, que defendeu Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026. O jogador assinou contrato com o clube gaúcho até o fim de 2027 e chega para reforçar o setor ofensivo da equipe.

Formado nas categorias de base do Sporting, de Portugal, Jovane iniciou a trajetória profissional no clube em 2017. Pelo time português, conquistou a Taça de Portugal, a Taça da Liga, o Campeonato Português e a Supertaça de Portugal.

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A carreira do atacante também inclui passagens pelo futebol italiano. Em 2022, defendeu a Lazio e disputou a Liga Europa. Depois de retornar ao Sporting, passou ainda por Salernitana, da Itália, e Olympiacos, da Grécia.

Nas duas últimas temporadas, Jovane atuou pelo Estrela da Amadora, de Portugal. Agora, o jogador terá sua primeira experiência no futebol brasileiro e será uma das opções de Luís Castro para a sequência da temporada.

Natural de Cabo Verde, o atacante começou a ser convocado para a seleção do país em 2017 e ganhou espaço de forma mais regular a partir de 2023. Em 2026, integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo e foi titular nos jogos contra Espanha e Argentina.

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