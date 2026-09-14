Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Grêmio anuncia chegada de Renato Gaúcho para evitar o risco de rebaixamento no Brasileiro

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Com o objetivo claro de evitar o risco de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, o Grêmio recorreu a uma "solução caseira" e oficializou, nesta segunda-feira, o nome do ídolo Renato Gaúcho como treinador da equipe nesta reta final da competição para substituir o português Luís Castro.

O acordo entre as partes já estava definido desde domingo restando apenas detalhes para que fosse divulgado. Em sua quinta passagem pelo clube onde foi revelado, o ex-atacante assinou contrato somente até o final da temporada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Neste curso espaço de tempo, ele vai ter de trabalhar em duas frentes. A prioridade, claro, é manter o time na Série A do Nacional. A segunda, é tentar levar a agremiação às finais da Copa do Brasil. Os gaúchos buscam o direito de decidir o troféu em dois jogos contra o Atlético-MG, pelas semifinais. Os encontros acontecem nos dias 1º e oito de novembro.

O retorno de Renato teve um roteiro anunciado. O próprio técnico confirmou o acordo ao publicar uma foto nos stories, ao lado da filha e vestindo o uniforme do clube gaúcho. Na postagem, ele escreveu: "Oi, torcida gremista! Estou muito feliz com a minha volta". Minutos depois da publicação o treinador apagou a postagem.

Aos 64 anos, esta será a quinta passagem de Renato Gaúcho pelo comando do Grêmio. O treinador estava livre no mercado desde julho, quando deixou o Vasco. Ao todo, Renato soma 552 jogos à frente do clube, divididos em quatro passagens anteriores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O seu último trabalho no clube gaúcho aconteceu entre 2022 e 2024, período em que comandou o Grêmio em 141 partidas. Ele deixou a equipe após o fim da temporada de 2024, quando seu contrato chegou ao fim e as duas partes optaram por não renová-lo. Na passagem, conquistou dois títulos do Campeonato Gaúcho e terminou como vice-campeão brasileiro em 2023.

A estreia em seu novo emprego deve acontecer já neste final de semana, quando o time vai tentar a reabilitação no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, na Arena gremista, em Porto Alegre.

A situação do clube não é nada confortável no que diz respeito à classificação no Nacional. Nos últimos cinco compromissos, a equipe gaúcha sofreu quatro derrotas e obteve apenas um triunfo, nos 3 a 1 sobre a Chapecoense. Com 28 pontos, o Grêmio é o 16º colocado e tem a mesma pontuação de Vasco (17º) e Internacional (18º), os dois primeiros times na zona de rebaixamento. O Remo é o vice-lanterna (23) e a Chapecoense aparece em último (17).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Brasileirão Futebol Grêmio rebaixamento Renato Gaúcho risco
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV