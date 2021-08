Grêmio acerta vendas de Matheus Henrique e Ruan ao Sassuolo, da Itália

Da Redação

O Grêmio confirmou nesta quarta-feira a conclusão das transferências de Ruan e Matheus Henrique para o Sassuolo, time que disputa a primeira divisão do Campeonato Italiano. O meio-campista não deve mais atuar pela equipe gaúcha, enquanto que o zagueiro permanece até o fim da temporada.

continua após publicidade .

Matheus Henrique foi emprestado até 30 de junho de 2022, com obrigação de compra de 100% dos direitos econômicos do jogador. Já Ruan teve 100% de seus direitos econômicos negociados com o Sassuolo, que acertou a permanência do jovem defensor no Grêmio sob a forma de empréstimo até dezembro deste ano.

Nos dois casos, o clube gaúcho vai manter o direito a ganhar a mais-valia equivalente a 10% de uma futura transação. Ou seja, numa futura venda de um dois jogadores, o Grêmio receberá esse percentual em relação à diferença entre o valor pago pelo Sassuolo ao time gaúcho e o recebido pelos italianos em uma eventual transação.

continua após publicidade .

Matheus Henrique subiu ao elenco profissional em 2017 e, com boa técnica e passe refinado, foi um dos destaques da equipe formando a dupla de volantes com Maicon. Em 2019, ganhou uma chance de Tite na seleção brasileira e neste ano esteve no grupo que foi bicampeão olímpico em Tóquio. O jovem de 23 anos deixa o Grêmio com 139 jogos disputados e 11 gols.

Ruan foi promovido ao grupo principal no ano passado e não chegou a ter muitas chances. Entre a temporada passada e a atual o zagueiro disputou 35 partidas e não marcou gols. Ele tinha contrato apenas até dezembro de 2022 e poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de junho do ano que vem.

O risco de o promissor defensor deixar o Grêmio de graça acelerou a sua saída. Ele fez boas exibições nas oportunidades que teve quando Geromel e Kannemann estiveram fora por lesão.