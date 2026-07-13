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Grêmio acerta a contratação de jogador da seleção de Cabo Verde; saiba quem

A expectativa é de que ele desembarque em Porto Alegre nesta semana para ser oficializado como reforço do time

Escrito por Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em 13.07.2026, 12:25:03 Editado em 13.07.2026, 12:26:04
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Grêmio acerta a contratação de jogador da seleção de Cabo Verde; saiba quem
Autor Jovane Cabral disputou duas das quatro partidas de Cabo Verde na Copa - Foto: Reprodução/Instagram

O Grêmio acertou a contratação do meia-atacante Jovane Cabral, de 28 anos, jogador da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo 2026. O reforço foi confirmado pelo técnico Luís Castro em entrevista coletiva, neste domingo, após a vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro em amistoso no Mané Garrincha, em Brasília.

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"Esteve no Mundial. Joga pela esquerda e pelo meio. Vem a se juntar com o grupo para o objetivo da temporada. Penso que ele tem a capacidade para integrar o nosso elenco", disse o treinador do tricolor gaúcho.

Grêmio acerta a contratação de jogador da seleção de Cabo Verde; saiba quem
AutorFoto: Reprodução/Instagram

Jovane Cabral disputou duas das quatro partidas de Cabo Verde na Copa do Mundo. Ele foi titular no empates sem gols com a Espanha, na estreia do Mundial, e na derrota por 3 a 2 para a Argentina, em confronto da segunda fase, que foi decidido somente na prorrogação.

O jogador estava livre no mercado após o término de seu vínculo com o Estrela Amadora, de Portugal. A expectativa é de que ele desembarque em Porto Alegre nesta semana para ser oficializado como reforço do Grêmio.

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Formado nas categorias de base do Sporting, Jovane Cabral acumulou experiências em diferentes ligas europeias. Além da equipe portuguesa, passou por Lazio e Salernitana, da Itália, e pelo Olympiacos, da Grécia.

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Cabo Verde Futebol Grêmio Jovane Cabral Transferência
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