Grécia condena 7 pessoas a prisão perpétua por envolvimento em morte de jovem torcedor

Os tristes episódios de violência no futebol atingem os quatro cantos no planeta e a Justiça da Grécia mostrou que vai agir firme para a volta da paz nos estádios. Nesta quarta-feira, o país europeu anunciou a prisão perpétua para sete envolvidos em confusão que acabou com a morte do jovem torcedor Alkis Kambanos, de 19 anos, em ataque ocasionado em fevereiro de 2022.

Doze envolvidos no ataque ocorrido na cidade de Tessalonica, ao norte da Grécia, foram julgados e condenados. Além das sete prisões perpétuas, o tribunal ainda anunciou que os outro cinco envolvidos cumprirão 19 ou 20 anos de encarceramento.

Kambanos morreu com golpes de faca perto de sua casa e outros dois torcedores do PAOK ficaram feridos depois que o grupo de homens foi procurar torcedores rivais em uma área próxima a um estádio usado pelo Aris, de Tessalonica.

"Eram doze homens armados e cheios de ódio. Eles atacaram pessoas desarmadas. As sentenças que receberam não foram excessivas, foram justas", disse Yiannis Poultsidis, advogado da família da vítima.

Os agressores chegaram ao local do crime em três carros, portando facas e bastões de madeira. Todos também jovens, com idades entre 21 e 26 anos. Eles acabaram capturados pela polícia grega e vinham sendo julgados nos últimos seis meses. O caso gerou enorme repercussão na Grécia e a população cobrava uma punição exemplar.

"Esta é uma vingança para nossa família, mas meu filho nunca mais voltará", disse a mãe do torcedor morto, Melina Kakoulidou, fora do tribunal depois que as sentenças foram anunciadas.

"Houve muitos momentos difíceis durante o julgamento, especialmente ouvindo o depoimento dos médicos legistas", afirmou Aristidis Kambanos, o pai da vítima. "Não estávamos buscando a aniquilação dos assassinos de Alkis, mas um crime foi cometido e eles foram punidos."