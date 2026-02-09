Grealish passa por cirurgia após fratura por estresse e pode desfalcar a Inglaterra na Copa

Jack Grealish pode ser mais uma baixa na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Após a Argentina lamentar a grave lesão do zagueiro Juan Foyth, agora são os ingleses que estão preocupados em perder uma peça importante de seu elenco após o meia do Everton passar por cirurgia de fratura por estresse nesta segunda-feira.

A lesão de Grealish, emprestado pelo Manchester City ao Everton, ocorreu na sexta-feira diante do Aston Villa e ele foi submetido à cirurgia nesta segunda-feira. O próprio jogador procurou tranquilizar seus fãs, apesar de confirmar que está fora da temporada.

"Não queria que a temporada terminasse desta forma, mas futebol é assim e estou arrasado. Cirurgia feita e agora o foco é me recuperar totalmente", escreveu o jogador em suas redes sociais, do hospital, em foto deitado no leito após ter operado o pé esquerdo.

Grealish não esteve na última convocação de Thomas Tuchel, para as vitórias sobre Sérvia e Albânia, ambas por 2 a 0, nas rodadas finais das Eliminatórias. Mas é considerado uma das estrelas da equipe nacional e sua ida ao Everton era justamente para recuperar o prestígio com a camisa do país.

Tuchel, inclusive, vinha mantendo diálogo frequente com o jogador, que poderia ser chamado após período em baixa na seleção, para os amistosos diante de Uruguai e Japão agendados para março. O treinador estava acompanhando Grealish na nova casa, onde anotou dois gols e deu seis assistências.

"Tenho certeza de que voltarei mais forte, melhor e em melhor forma do que antes", frisou o jogador. "O apoio que recebi desde que cheguei a este clube incrível significou tudo para mim. A comissão técnica, meus companheiros de equipe e, principalmente, a torcida foram incríveis e eu adoro representar este clube. Estarei apoiando os rapazes em tudo e farei tudo o que puder para voltar o mais rápido possível. Obrigado novamente por todo o carinho, significa muito para mim."