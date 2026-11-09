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GP de SP inicia venda de ingressos para 2027 e terá arquibancada com nome de Gabriel Bortoleto

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo 2027 já estão disponíveis. Para os fãs de automobilismo que quiserem ter a chance de estar nas arquibancadas da tradicional etapa da Fórmula 1, a pré-venda começou nesta segunda-feira, 9, para clientes do cartão Porto Bank. No dia 12, os ingressos serão liberados para clientes do cartão American Express. O público geral terá de esperar um pouco mais, até 16 de novembro, para poder comprar os bilhetes.

A expectativa para a temporada de 2027 e para o GP de São Paulo é ainda maior pela presença confirmada de dois brasileiros no grid. Rafael Câmara, que fez sua estreia na Fórmula 1 em casa, neste fim de semana, é o mais novo piloto do País a chegar à categoria. Outro nome confirmado é Gabriel Bortoleto, que disputará sua terceira temporada. O paulista também terá uma homenagem nas arquibancadas, com um setor que levará seu nome.

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O Setor H passará a se chamar Arquibancada Gabriel Bortoleto, em referência ao brasileiro que encerrou o jejum do País no grid da Fórmula 1. A entrada custará R$ 3.950 e dará direito a uma camiseta e um boné exclusivos.

Outra novidade envolve o acesso ao Track Celebration, evento realizado após o fim da corrida. Na edição de 2027, apenas o setor A terá direito à experiência, que também estará sujeita à programação do evento. Os ingressos para essa área terão preços a partir de R$ 890.

Os assentos dos setores B, D, M e R também passarão a ser numerados. Com a mudança, o público deverá ocupar o lugar indicado no próprio ingresso, diferentemente do modelo anterior, em que não havia essa definição.

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Também será possível adquirir ingressos para a F1 Fanzone. Pela primeira vez, os bilhetes poderão ser comprados para apenas um dos dias do evento, além da opção de pacote para o fim de semana completo. A entrada diária custará R$ 240, enquanto o pacote para os três dias terá valor de R$ 650. A comercialização dos ingressos da Fanzone, da Heineken Village, do Porto e do Grand Prix Club terá início em breve.

O Grande Prêmio de São Paulo de 2027 será realizado entre os dias 5 e 7 de novembro, no autódromo de Interlagos, e será a 21ª etapa do calendário da Fórmula 1. Todas as etapas de pré-venda e venda serão realizadas exclusivamente pelo site da Eventim, tiqueteira oficial do evento. Os ingressos para as arquibancadas terão preços a partir de R$ 545, e as entradas serão limitadas à disponibilidade de cada setor.

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