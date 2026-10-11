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GP de Singapura: Gabriel Bortoleto abandona a prova na 8ª volta

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O brasileiro Gabriel Bortoleto não viveu um dos melhores dias neste domingo (11) e abandonou o Grande Prêmio de Singapura na 8º volta. Em contato com a equipe, o piloto da Audi relatou problemas com a caixa de câmbio e parou o carro próximo à saída dos boxes.

A direção da prova acionou o safety car virtual e o paulista não conseguiu retornar às pistas. Essa foi a primeira vez na temporada que Bortoleto não conseguiu terminar um Grande Prêmio. Cabe ressaltar que, no GP da China, em março, ele não chegou a largar após o carro apresentar problemas mecânicos.

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Em pouco tempo na pista, o piloto da Audi sofreu nas pistas de Singapura e perdeu três posições na largada, caindo para a 17ª colocação. Por outro lado, o alemão Nico Hülkenberg, seu parceiro de equipe, fez o oposto e conseguiu melhorar o desempenho, e subiu de 10º para 8º.

O período em Marina Bay apresentou outros desafios para o brasileiro, que abandonou a corrida Sprint neste sábado (10) após levar um toque na traseira. No classificatório, ele não conseguiu a classificação ao Q3 e terminou com a 15ª colocação, subindo um posto com a punição de George Russell, da Mercedes.

Bortoleto pontuou pela última vez em julho, na disputa do Grande Prêmio da Bélgica. Na temporada ele tem 10 pontos, um a mais que o parceiro da Audi. O próximo compromisso será nos Estados Unidos, no dia 25 de outubro, no Circuito das Américas, no Texas.

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