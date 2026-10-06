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GP de São Paulo de F1: bilhetes expressos para Interlagos já estão à venda; veja valores

Escrito por Victor Fardin (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O GP de São Paulo de Fórmula 1 ocorre entre os dias 6 e 8 de novembro, em prova realizada no Autódromo de Interlagos. A ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação das Linhas 5 (do metrô), 8 e 9 (de trens metropolitanos), já abriu as vendas dos bilhetes expressos que levarão o público para perto do evento.

O transporte para na estação Cidade Dutra da Linha 9-Esmeralda, que foi reativada no ano passado justamente para a organização do Grande Prêmio. A parada fica mais próxima dos portões de entrada do local da corrida do que a estação Autódromo.

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Quem adquirir o bilhete do expresso poderá escolher uma das três estações de partida: Villa Lobos-Jaguaré, Pinheiros ou Morumbi-Claro. Ele é válido para os trajetos de ida e volta de Interlagos e tem o valor fixo de R$ 35.

No ato da compra das passagens, o consumidor precisará agendar um dos horários de ida ao local do GP. Na sexta, a partida do expresso vai de 9h30 às 11h30. Já no sábado, os horários vão de 6h24 até 10h24.

No domingo, dia da disputa da corrida principal, as opções de horários são as mesmas do sábado: de 6h24 às 10h24. Não é necessário o agendamento do retorno do expresso.

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