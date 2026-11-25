Com 32 seleções e oito sedes brasileiras, a primeira edição do torneio na América do Sul ganha identidade visual própria e ação interativa com a Alexa

O Governo Federal apresentou nesta quarta-feira (25) uma campanha oficial para promover a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. Batizada de "A Copa Mais Brasileira do Mundo", a iniciativa reúne identidade visual própria, o jingle "Ela é brasileira" e ações coordenadas nas redes sociais dos ministérios para aproximar o público do torneio.

A mobilização inclui peças publicitárias, vídeos e uma interação com a assistente virtual Alexa, da Amazon, enquanto os perfis institucionais do governo e das pastas passaram a utilizar a marca da campanha. O jingle "Ela é brasileira" combina ritmos como funk e piseiro com o objetivo de ampliar o alcance popular da competição e dar maior visibilidade ao futebol feminino no país.

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A nova identidade visual havia sido exibida em primeira mão na terça-feira (24), durante cerimônia no Palácio Itamaraty, em Brasília, que reuniu representantes do Governo Federal, da Fifa, da CBF e das cidades-sede. Criada pela agência Fields sob coordenação do Ministério do Esporte, a marca aposta em verde, amarelo e azul e em ilustrações voltadas ao protagonismo feminino.

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Para a secretária extraordinária da Copa 2027, Juliana Agatte, a realização do torneio marca um momento decisivo para a modalidade. "A Copa do Mundo Feminina de 2027 representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade do futebol feminino, incentivar a participação das mulheres no esporte e fortalecer o legado social, cultural e esportivo no nosso país. É a chance que temos de dar protagonismo a jornada de mulheres que lutaram muito para que o futebol feminino chegasse aonde estamos hoje", afirmou Juliana Agatte.

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ELA É BRASILEIRA ! 🇧🇷⚽ Em 2027, a Copa do Mundo Feminina FIFA chega pela primeira vez à América Latina, e o nosso país será palco de uma celebração que vai muito além do futebol. https://t.co/EpDBMIVkMN — Casa Civil (@casacivilbr) November 25, 2026





O Mundial terá 32 seleções e será disputado de 24 de junho a 25 de julho de 2027 em oito cidades brasileiras, inaugurando a competição na América do Sul. A comercialização de ingressos começa em 1º de dezembro com a venda de pacotes de partidas, enquanto os bilhetes avulsos ainda não têm data definida pela Fifa. Já o sorteio dos grupos da primeira fase ocorrerá em 11 de dezembro, às 13h30 (horário de Brasília), no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio).