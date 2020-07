Governo do Rio aprova protocolo médico e votação vai definir retorno do Carioca

Continua após publicidade

O Governo do Estado do Rio de Janeiro aprovou, nesta sexta-feira, o protocolo médico proposto pelos clubes da Série A do Campeonato Carioca. Após análises dos números de casos e mortes da covid-19 no estado, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) irá marcar nos próximos dias uma nova reunião para votação da data de retorno do torneio.

Os treinos com restrições foram liberados pelo prefeito Marcelo Crivella no início deste mês, seguindo as orientações de sua comissão científica, que faria uma nova reunião na segunda quinzena de junho para definir o início dos jogos. Tudo iria depender da curva da pandemia.

Na terça-feira, o Rio teve 1.402 novos casos de coronavírus, com 225 mortes. De quarta para quinta-feira, houve aumento de 1.8% no total de casos confirmados e 3.1% no total de mortes. A taxa de letalidade no estado é de 9.72%.

A Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, foi paralisado em março, na terceira rodada. Restam dois jogos para definir os classificados para as semifinais.