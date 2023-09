Gómez treina e deve reforçar Palmeiras no Allianz; Piquerez prega atenção diante do Goiás

O técnico Abel Ferreira trabalhou com todos os jogadores que estavam servindo suas seleções nas Eliminatórias nesta quinta-feira. O zagueiro paraguaio Gustavo Gómez disputou toda a atividade ao lado de Richard Ríos, Rafael Veiga e Piquerez e deve reforçar a equipe diante do Goiás, nesta sexta-feira. Apesar do enorme favoritismo no Allianz Parque, o lateral-esquerdo cobrou atenção à equipe.

Mesmo atuando as duas partidas com o Uruguai, Piquerez também não deve ser problemas para Abel Ferreira. E deve se igualar a o boliviano Aragonés como o 11º estrangeiro a defender o clube mais vezes. Vai fazer seu 111º jogo. Nada, porém, de entrar em campo em clima de festa.

"Respeitamos o Goiás, pois dentro de jogo não tem favorito. Cada jogo é especial, diferente. Temos de entrar ligados para fazer um bom jogo, poder somar mais três pontos e também servir de preparação. Esse mês é muito importante para nós, teremos jogos importantes, contra Goiás e Grêmio, que vêm na parte de cima da tabela, e a semifinal da Libertadores contra o Boca, sem dúvida o jogo mais importante. Temos de chegar 100%", pregou.

Mesmo perdendo boa parte da preparação, o jogador garante que em campo pode se sobressair. Abel Ferreira passou um Vido sobre os oponentes antes de a bola rolar e Piquerez celebrou, pois pôde se atualizar sobre o que o Palmeiras terá pela frente.

"Foi um treino mais analítico, e estamos acostumados. O Abel sempre nos pede para fazermos o mesmo, mas melhor. Então nós, que estávamos representando nosso país, sabemos o que temos de fazer. Fizemos um bom treino e estamos preparados para amanhã (sexta-feira)", destacou.

O lateral aproveitou para celebrar o tempo em campo por seu país. "Foi bom demais (o período com o Uruguai). Fizemos uma boa estreia, ganhamos o primeiro jogo atuando bem (3 a 1 no Chile). No segundo, na altitude, eles estão acostumados, foi mais difícil (2 a 1 para o Equador). Pessoalmente, fico feliz de poder jogar, de ganhar minutagem, e agora temos um grande jogo em casa", disse.