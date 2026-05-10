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Goleiros brilham e Avaí e Fortaleza ficam somente no empate sem gols na Série B

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 10.05.2026, 21:12:00 Editado em 10.05.2026, 21:23:07
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Em noite inspirada dos goleiros, Avaí e Fortaleza não saíram do zero neste domingo (10), quando se enfrentaram na Ressacada, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O destaque maior da partida ficou para Vinícius, do time cearense, que evitou três gols catarinenses em Florianópolis (SC).

Com o resultado, o Avaí chegou a marca de seis jogos sem vitória, foi a 10 pontos e segue na disputa intermediária da tabela. Do outro lado, o Fortaleza foi a 15 e perdeu a liderança da Série B para o IVAL Sport (16).

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Mesmo jogando diante do embalado Fortaleza, o Avaí não se amedrontou em campo e foi quem tomou as rédeas da primeira etapa. Logo aos três minutos, DG recebeu na área, tentou driblar o goleiro Vinícius, mas parou no paredão na hora da batida. Aos 11, foi a vez de Thayllon arriscar de longe e mandar por cima do gol.

Após suportar a blitz catarinense, o Fortaleza conseguiu responder aos 20, com Brítez, que mandou rente à trave em cobrança de escanteio. Do outro lado, o Avaí criou a melhor chance do primeiro tempo aos 30, em chute de Jean Lucas, que parou em grande defesa de Vinícius, levando o jogo para o intervalo em empate.

Na volta para o segundo tempo, o cenário seguiu o mesmo e o time da casa quase abriu o marcador novamente logo aos seis minutos, com Thayllon, que parou em novo milagre de Vinícius Silvestre. Aos 11, o atacante recebeu de Rafael Bilu, ficou cara a cara com o goleiro, mas mandou para fora, rente à trave.

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O Avaí desperdiçou mais uma grande chance aos 15, com Daniel Penha, em chute da entrada da área, que acertou a trave. O jogo então caiu em rendimento, e voltou a ter emoção apenas aos 33, quando Maílton cruzou na medida e Ronald mandou de cabeça para fora.

Após se reencontrar em campo, o Fortaleza teve mais uma grande chance aos 40, com Welliton, que driblou dois e chutou para milagre de Léo Aragão. Aos 42, Vinícius Silvestre, o melhor jogador da partida, selou o empate em chute de Zé Ricardo, de fora da área, com nova grande defesa.

Nos acréscimos, o Fortaleza ainda perdeu o técnico Thiago Carpini, Pierre e Brítez por expulsão. O treinador recebeu o vermelho direto por reclamação, assim como o volante, que havia sido substituído, enquanto o zagueiro fez falta dura em Sorriso, recebeu o segundo amarelo e deixou o gramado.

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Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a nona rodada da Série B. No domingo (17), a partir das 18h, o Avaí vai ao Onésio Brasileiro Alvarenga para encarar o Vila Nova-GO. Logo depois, às 18h30, é a vez do Fortaleza protagonizar o clássico contra o Ceará, na Arena Castelão.

Antes, o Fortaleza volta a campo para o jogo de volta da 5ª Fase da Copa do Brasil na quinta-feira (14), a partir das 20h, quando encara o CRB, no Rei Pelé, em Maceió (AL). Após vencer por 2 a 1 na ida, o time cearense precisa de apenas um empate para avançar.

FICHA TÉCNICA

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AVAÍ 0 X 0 FORTALEZA

AVAÍ - Léo Aragão; Wallison, Guilherme Aquino, Baldini e DG; Zé Ricardo, Luiz Henrique (Hyan), Jean Lucas (Sorriso) e Daniel Penha (Avenatti); Rafael Bilu (Wenderson) e Thayllon (Isaías). Técnico: Cauan de Almeida.

FORTALEZA - Vinícius Silvestre; Britez, Kauã Rocha (Ronald) e Luan Freitas; Maílton, Pierre (Welliton), Ryan (Rodrigo Santos), Pochettino (Lucas Sasha) e Maurício Mucuri; Vitinho (Kayke Queiroz) e Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.

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CARTÕES AMARELOS - Baldini, Ryan, Guilherme Aquino, Brítez e DG.

CARTÕES VERMELHOS - Thiago Carpini, Brítez e Pierre (Fortaleza).

RENDA - R$ 124.224,00.

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PÚBLICO - 5.270 torcedores.

ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli da Silva (MG).

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

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