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DEU ZEBRA

Goleiro Vozinha se destaca e Cabo Verde segura Espanha na estreia da Copa

O cabo-verdiano fez oito defesas no duelo e contou com ajuda dos zagueiros para conter pressão no fim

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 15:14:47 Editado em 15.06.2026, 15:51:02
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Goleiro Vozinha se destaca e Cabo Verde segura Espanha na estreia da Copa
Autor O grande nome do confronto foi o goleiro cabo-verdiano Vozinha - Foto: Divulgação/Fifa

A primeira grande zebra da Copa do Mundo de 2026 deu as caras logo na rodada de estreia do Grupo H. Em sua primeira partida na história do torneio, a seleção de Cabo Verde segurou um empate por 0 a 0 contra a favorita Espanha. O grande nome do confronto foi o goleiro cabo-verdiano Vozinha, que realizou oito defesas ao longo do jogo e acabou eleito pela Fifa como o melhor em campo, garantindo um ponto histórico para o país africano. O grupo se completa ainda nesta segunda-feira com o duelo entre Arábia Saudita e Uruguai, agendado para as 19h.

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O confronto também marcou a estreia do jovem prodígio espanhol Lamine Yamal em Copas do Mundo. Recuperado de uma lesão na coxa, o atacante começou no banco de reservas e entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo. Embora tenha concentrado as jogadas ofensivas do seu país pelo lado direito do ataque, Yamal não conseguiu finalizar contra a meta adversária.

A partida começou em ritmo lento no primeiro tempo, com a Espanha mantendo a posse de bola e Cabo Verde recuado na defesa. As chances reais de gol surgiram apenas a partir dos 14 minutos, quando Pedri parou em boa intervenção de Vozinha. O jogo ganhou intensidade após os 30 minutos, momento em que o goleiro cabo-verdiano brilhou ao defender um chute de Gavi e, posteriormente, ao salvar o rebote de Oyarzabal, logo depois de Ferrán Torres acertar uma bola no travessão. Nos acréscimos da primeira etapa, Vozinha voltou a aparecer com destaque ao espalmar finalizações de Laporte e Ferrán Torres, assegurando a igualdade antes do intervalo.

Na etapa final, os espanhóis retornaram do vestiário com maior volume de jogo, mas pecaram na pontaria com chutes sem direção de Fabián Ruíz e Oyarzábal. Com o passar do tempo, a equipe europeia voltou a apresentar lentidão, facilitando o trabalho de marcação da compacta defesa de Cabo Verde. Na base da pressão, a Espanha insistiu em jogadas aéreas e assustou aos 42 minutos com um chute desviado de Oyarzábal que passou raspando o travessão. Os africanos responderam na mesma moeda em finalização de longa distância de Kevin Pina e em uma cabeçada de Diney Borges após cobrança de escanteio, que obrigou o goleiro espanhol Unai Simón a trabalhar. Nos minutos finais, os europeus pressionaram em sequência de escanteios, mas não conseguiram furar o bloqueio rival.

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As duas seleções voltam a campo no próximo domingo pela segunda rodada do Grupo H. A Espanha enfrenta a Arábia Saudita, em Atlanta, às 13h pelo horário de Brasília. Mais tarde, às 19h, Cabo Verde mede forças contra o Uruguai, em partida que será realizada na cidade de Miami.

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