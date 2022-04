Goleiro se destaca e Ituano e CSA empatam sem gols pela Série B

Da Redação

Com bela atuação do goleiro Marcelo Carné, Ituano e CSA empataram por 0 a 0, neste sábado, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O goleiro do time alagoano fez pelo menos quatro grandes defesas e evitou uma derrota dos visitantes.

Foi o segundo empate em dois jogos do Ituano, que aparece em 10º lugar, com dois pontos. Já o CSA, que fez sua estreia no campeonato, conquistou o primeiro ponto e é o 13º na classificação geral.

O primeiro tempo terminou sem bola na rede, mas não foi por falta de tentativa, ao menos por parte do Ituano. Os paulistas pressionaram o CSA e criaram pelo menos quatro grandes chances. Porém, não contavam com uma tarde inspirada do goleiro Marcelo Carné, eleito o melhor dos 45 minutos iniciais.

A melhor defesa aconteceu aos 15 minutos, quando Mário Sérgio cruzou da esquerda e Bernardo Schappo cabeceou forte. O goleiro defendeu no reflexo e, no rebote, Rafael Pereira mandou pela linha de fundo. Um lance incrível do goleiro do time visitante.

O CSA pouco fez para merecer sorte melhor na partida. No melhor momento em campo, aos 22, Rodrigo Rodrigues recebeu passe na direita e cruzou para Marco Túlio, que chegou atrasado e não concluiu para o gol.

No segundo tempo, a partida foi pouco movimentada e os dois times tiveram dificuldades para chegar ao campo de ataque. O Ituano não teve o mesmo ímpeto da etapa inicial e viu o CSA ter mais presença no ataque, ainda que com pouca efetividade.

O CSA assustou somente aos 36 minutos, quando Bruno Mezenga recebeu ótimo passe, invadiu a área e finalizou na saída do goleiro Pegorari. A bola passou muito perto da trave e saiu pela linha de fundo. A sorte é que o assistente havia levantado a bandeira, assinalando impedimento do jogador.

No final do jogo, o Ituano ainda esboçou pressão e quase marcou aos 48 minutos. Após escanteio da direita, Bernardo Schappo ganhou pelo alto e cabeceou rente à trave, sem conseguir alterar o placar.

O Ituano volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Vila Nova, às 19 horas, novamente no estádio Novelli Júnior, em Itu. O CSA jogará na sexta-feira, quando receberá o Bahia, às 19 horas, no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO 0 X 0 CSA

ITUANO - Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Bernardo Schappo e Mário Sérgio; Rafael Pereira (Jiménez), Kaio (Dudu Vieira) e Lucas Siqueira (Gerson Magrão); Aylon (Lucas Nathan), Rafael Elias e João Victor (Gabriel Barros). Técnico: Mazola Júnior.

CSA - Marcelo Carné; Igor, Werley, Lucão e Anderson Martins (Ernandes); Giva Santos (Geovane), Gabriel e Lourenço (Bruno Mota); Felipe Augusto (Osvaldo), Rodrigo Rodrigues (Bruno Mezenga) e Marco Túlio. Técnico: Mozart Santos.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Barros e Rafael Elias (Ituano); Marcelo Carné, Igor, Werley e Giva Santos (CSA).

ÁRBITRO - Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE).

RENDA - R$ 26.150,00.

PÚBLICO - 1.514 pagantes.

LOCAL - Estádio Doutor Novelli Júnior, em Itu (SP).