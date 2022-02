Goleiro reserva do Palmeiras testa positivo para covid-19 na chegada a Abu Dabi

Da Redação

O Palmeiras registrou um caso de covid-19 na delegação que está em Abu Dabi para a disputa do Mundial de Clubes. Vinícius Silvestre teve resultado positivo no teste realizado na chegada à capital dos Emirados Árabes. Ele está sem sintomas e foi isolado no hotel. O time estreia no torneio na próxima terça-feira, às 13h30 (de Brasília) contra Monterrey ou Al Ahly.

Vinicius Silvestre passará por um teste de contraprova na sexta-feira. Se o resultado for negativo, será submetido a um terceiro exame, que, caso seja novamente negativo, permitirá que ele seja reintegrado aos trabalhos com o elenco em Abu Dabi. Ele não participou da primeira atividade em solo estrangeiro nesta quinta-feira.

Todos que vão aos Emirados Árabes Unidos são submetidos na chegada ao país a um teste gratuito de covid-19. Caso dê positivo, o viajante tem de ficar isolado durante dez dias. O status sanitário de cada viajante, incluindo dos atletas, além do comprovante vacinal, ficam disponíveis no aplicativo Al Hosn, do governo local.

É o terceiro caso de covid-19 no elenco do Palmeiras nesta semana. O lateral uruguaio Piquerez e o jovem atacante Gabriel Verón apresentaram resultado positivo na terça-feira e não puderam viajar com a delegação ao país do Oriente Médio, assim como o fotógrafo César Greco.

Os dois atletas, vale lembrar, estão sendo monitorados diariamente, segundo o clube, e, caso estejam saudáveis e testes negativo podem embarcar para Abu Dabi nos próximos dias em um outro voo.

O Palmeiras chegou nesta quinta-feira, às 4h (de Brasília) em Abu Dabi após 14 horas de voo. No avião, os jogadores fizeram uma ativação física e mental com objetivo de ambientar os atletas rapidamente ao fuso horário local.

Na chegada ao hotel, assistiram a uma palestra de membros da Fifa sobre as regras do torneio e posaram para as fotos e vídeos oficiais da competição. Na sequência, o elenco fez um técnico de cerca de 1h no Zayed Sports City Stadium.

"Estamos todos empolgados e confiantes para esse novo desafio. Estamos mais preparados fisicamente, o que é importante, estávamos em uma correria danada na última edição. Espero que essa preparação ajude no desempenho da equipe e que dessa vez possamos vencer", disse o meio-campista Gustavo Scarpa.