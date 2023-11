Goleiro reserva do Guarani passa por cirurgia e desfalca time na última rodada da Série B

Siga o TNOnline no Google News

Sem chances de acesso na última rodada, o Guarani vive um dilema para escalar os 11 titulares. Pensando em atuar contra o Atlético-GO, em Goiânia (GO), com o time misto, o técnico Umberto Louzer ganhou mais um desfalque para sábado, para a 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Goleiro reserva, Douglas Borges passou por uma cirurgia de apendicite e não atua mais pelo time paulista na temporada.

Substituto imediato de Pegorari, Douglas Borges atuou em cinco partidas na Série B, quando o goleiro estava cumprindo suspensão. Caso queira dar uma folga ao goleiro titular, o jovem Álvaro, terceiro goleiro, pode fazer sua primeira partida como titular pelo Guarani. Ele soma apenas um jogo, quando substituiu Pegorari, aos 30 minutos do primeiro tempo contra o Criciúma, ainda no primeiro turno.

Além de Douglas Borges, o Guarani não deve contar também com o volante Matheus Bueno e o atacante Bruno José. A dupla, que já foi desfalque nos dois últimos jogos - Criciúma e ABC - devem seguir no departamento médico e o treinador não deverá forçar os dois, uma vez que o time não disputa mais nada na competição.

O volante Matheus Bueno e o atacante Derek, são desfalques naturais, após levarem o terceiro amarelo. Em contrapartida, o lateral esquerdo Mayk e o meia Bruninho, voltam a ficar à disposição.

O Guarani é o 10º colocado, com 57 pontos, e não possui chances de acesso e nem risco de rebaixamento na Série B.