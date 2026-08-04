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Goleiro que eliminou Brasil na Copa acerta retorno ao RB Leipzig

Nyland, destaque da Noruega no Mundial, deixa o Sevilla e assina com o clube alemão até 2028

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 09:24:08 Editado em 04.08.2026, 09:24:47
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Goleiro que eliminou Brasil na Copa acerta retorno ao RB Leipzig
Autor Orjan Nyland está de emprego novo - Foto: Divulgação/Fifa

Destaque da Noruega na partida em que a seleção europeia eliminou o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, o goleiro Orjan Nyland está de emprego novo. Aos 35 anos, ele acertou seu retorno ao RB Leipzig em uma transferência sem custos. O jogador deixou o Sevilla ao fim do seu contrato e assinou com o clube alemão até junho de 2028.

Com uma atuação decisiva no último Mundial de seleções realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, ele foi um dos responsáveis pela vitória de 2 a 1 da Noruega sobre a equipe do treinador italiano Carlo Ancelotti. Além de realizar defesas importantes, ainda pegou um pênalti cobrado pelo meio-campista Bruno Guimarães.

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Mas o desempenho de Nyland não ficou restrito somente às defesas. Nos acréscimos do segundo tempo, quando o Brasil teve uma nova penalidade a seu favor, o goleiro recorreu à catimba e ficou provocando Neymar, que havia entrado na etapa final. O camisa 10 converteu seu tiro livre direto, mas ao invés de tentar pegar a bola para buscar o empate no pouco tempo que restava, ficou discutindo com o goleiro norueguês, que usou essa artimanha justamente para ganhar minutos preciosos.

A Noruega acabou parando nas quartas de final ao ser eliminada pela Inglaterra, mas as boas atuações do goleiro chamaram a atenção de vários clubes, entre eles, o RB Leipzig. Assim, ele retorna à equipe três anos depois de sua última passagem pela Alemanha.

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"Não hesitei em aceitar a oportunidade de volrar ao RB Leipzig. Tenho muitas lembranças positivas tando do clube quanto da comissão técnica, e estou muito ansioso para reencontrá-los. O RB Leipzig é um clube com grandes ambições e estou ansioso para jogar na Bundesliga", afirmou o jogador em entrevista ao site oficial do novo clube.

Revelado pelo Hodd, da Noruega, Nyland rodou por vários clubes, entre eles, o Aston Villa e o Bournemout, da Inglaterra. Antes de retornar à Alemanha, ele estava no Sevilla, da Espanha. O goleiro chega para ocupar a vaga do húngaro Peter Gulácsi.

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