Goleiro Pegorari fratura fíbula durante treino e desfalca o Guarani no Paulistão

O Guarani teve uma péssima notícia nesta quinta-feira durante sua pré-temporada. O goleiro Pegorari fraturou a fíbula da perna direita durante o treino e precisará passar por uma cirurgia. Em nota, o clube de Campinas projetou um retorno entre quatro e cinco meses.

Com o tempo previsto de recuperação, o goleiro de 32 anos está fora do Paulistão, pode não jogar a Copa do Brasil, caso o Guarani seja eliminado antes, e perderá também o início da Série B do Campeonato Brasileiro.

Depois de atuar em 2015 e 2016 no Guarani, Pegorari retornou em 2023. Ele assumiu a titularidade e participou de 26 jogos, todos pela Série B. Com as boas atuações, teve contrato renovado até o fim de 2024.

O técnico Umberto Louzer tem como opções Douglas Borges e Álvaro. Douglas tem 33 anos e chegou do Botafogo em 2023, mas fez apenas cinco partidas. Já Álvaro tem 20 anos e foi cedido ao Água Santa para a disputa da Copa São Paulo Júnior, a Copinha, mas retorna para o Paulistão. Ainda não se sabe se o Guarani irá se movimentar no mercado para reforçar a posição.

NOVIDADES NA COMISSÃO TÉCNICA

O Guarani também anunciou algumas novidades na comissão técnica. Danilo Silva, ex-jogador do Guarani entre 2006 e 2008, é o novo coordenador técnico. Rodrigo Leitão, ex-técnico das categorias de base de Corinthians e Santos, e Alexandre Penna, que está no Guarani desde 2016 em várias funções, são os novos auxiliares fixos.

O Guarani está no Grupo B do Paulistão, ao lado da Ponte Preta, do atual campeão Palmeiras e do atual vice Água Santa. Na competição, os times não enfrentam os adversários do mesmo grupo. A estreia será contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), em 21 de janeiro, domingo, às 18h.