O goleiro Jesús Owono retomou os treinamentos individuais com o FC Andorra, três semanas depois do choque com o atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, que morreu após o episódio. Segundo a Cadena SER, o jogador iniciou as atividades na semana passada e voltou a treinar, ainda sem previsão de retorno aos trabalhos com o restante do elenco.

O treinamento, porém, ainda não representa uma reintegração ao elenco. Owono trabalha sozinho, após as atividades coletivas da equipe principal, e o Andorra não anunciou uma data para seu retorno aos treinos com os companheiros. O goleiro também não definiu publicamente se pretende voltar a atuar profissionalmente.

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O episódio ocorreu em 2 de novembro, nos minutos finais da partida entre Andorra e Tenerife, pela segunda divisão espanhola. Durante uma disputa de bola, Owono atingiu De Miguel, que sofreu uma parada cardiorrespiratória ainda no estádio Heliodoro Rodríguez López. O atacante foi levado ao hospital, mas morreu no dia seguinte.

Goleiro foi suspenso por 12 partidas

Após o lance, o Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol aplicou a Owono uma suspensão de 12 jogos, a punição máxima prevista pelo regulamento da competição para o caso. O goleiro já cumpriu duas partidas da pena, contra Almería e Leganés.

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O FC Andorra não pretende recorrer da decisão, em respeito à vontade do próprio jogador. Caso decida voltar a jogar, Owono poderá ficar novamente à disposição da equipe em fevereiro de 2027, quando terá cumprido a suspensão.

Antes de retomar os treinamentos, o goleiro fez sua primeira aparição pública desde a morte de De Miguel na última sexta-feira (20), quando acompanhou das arquibancadas a partida entre Andorra e Leganés. Ele esteve presente na homenagem ao atacante, ao lado de companheiros de equipe.

A situação de Owono vinha sendo tratada com cautela pelo clube. O técnico Carles Manso havia afirmado que o jogador teria liberdade para decidir se e quando desejaria voltar, sem pressão da equipe. O treinador também destacou a importância de oferecer apoio ao goleiro diante das consequências emocionais do episódio.