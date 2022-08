Goleiro Diogo Silva faz 2 e CRB vence Grêmio pela primeira vez na história

(via Agência Estado)

Com dois gols do goleiro Diogo Silva, o CRB venceu o Grêmio pela primeira vez na história ao fazer 2 a 0 na noite deste sábado, no estádio Rei Pelé, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo que voltou a ganhar no torneio, após três jogos, o time alagoano quebrou uma série invicta de 17 jogos do rival na competição.

Grêmio e CRB haviam se enfrentado cinco vezes até hoje, com quatro vitórias do time gaúcho e um empate, mas a equipe alagoana tratou de escrever novos capítulos dessa história, aproveitando, inclusive, para se colocar na nona posição, com 32 pontos.

Já o Grêmio acabou caindo para o terceiro lugar, com 43 pontos, atrás de Cruzeiro (53) e Bahia (43. O Londrina, em quinto, tem 34.

O herói do CRB tem nome e sobrenome. Trata-se de Diogo Silva. O goleiro teve uma noite de Rogério Ceni e marcou os dois gols do time alagoano no primeiro. Guilherme Romão invadiu a área gremista e foi derrubado por Gabriel Teixeira, pênalti. O arqueiro foi para a cobrança e guardou.

O gol deixou o time do Grêmio atordoado e o CRB tinha o controle do jogo até que aos 24 minutos, Guilherme Romão entrou forte em Rodrigo e acabou expulso. Com um jogador a mais, o time gaúcho subiu a marcação, mas continuou tendo dificuldade na criação.

O CRB não abdicou do ataque mesmo após perder um jogador e viu o árbitro marcar nova penalidade máxima após Pedro Geromel colocar a mão na bola. O próprio goleiro Diogo Silva bateu e fez mais um, aos 36 minutos, fazendo com que o time alagoano levasse grande vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, o CRB recuou o time e formou duas linhas de cinco na frente do goleiro Diogo Silva. O Grêmio ficou com a posse de bola, mas demorou para encontrar algum espaço. Roger Machado tentou colocar o time no ataque, mas a noite parecia ser mesmo do sistema defensivo do time alagoano.

Nos minutos finais, Thaciano e Elkeson criaram, mas pouco para evitar o triunfo do CRB, que, com a casinha fechada, conseguiu comemorar um grande resultado neste sábado.

O CRB volta a campo no sábado, às 19h, contra o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís (MA). No dia seguinte, às 16h, o Grêmio recebe o Cruzeiro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 0 GRÊMIO

CRB - Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Diego Ivo e Guilherme Romão; Jalysson, Claudinei (Uillian Correia) e Rafael Longuine (Bruninho); Paulinho Moccelin (Richard), Gabriel Conceição (Reginaldo) e Fabinho (Guilherme Lopes). Técnico: Daniel Paulista.

GRÊMIO - Breno; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel (Bitello), Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Leiva (Elkeson), Campaz (Gabriel Silva) e Gabriel Teixeira (Thaciano); Diego Souza e Guilherme (Janderson). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Diogo Silva, aos sete e aos 36 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP).

CARTÕES AMARELOS - Jalysson e Pedro Geromel.

CARTÃO VERMELHO - Guilherme Romão (CRB).

LOCAL - Rei Pelé, em Maceió (AL).