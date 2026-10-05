Goleiro de Benim sobre despedida de Messi: 'Meu trabalho não será dar gols de presente'

Lionel Messi se despede da seleção argentina nesta terça-feira, 6, em duelo contra Benim, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 20h (horário de Brasília). Porém, se depender de Marcel Dandjinou, goleiro da seleção africana, o camisa 10 pode passar seu último jogo pela equipe nacional sem balançar as redes.

O jogador afirmou, em entrevista ao jornal Marca, que, apesar da importância do jogo para o astro argentino, ele está lá para servir Benim e que não pretende facilitar para o personagem da noite.

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"Sou goleiro e estou aqui para fazer defesas. Mesmo que seja no último minuto e haja um pênalti, se o Messi bater, vou tentar defender. É simples assim: é futebol. Sim, estamos aqui para celebrar o Messi, mas ninguém nos disse que tínhamos que dar um gol de presente para ele. Meu trabalho não será dar gols de presente para o Messi. E, conhecendo o Messi, você não precisa dar nada de presente para ele. Se ele quiser marcar, terá que fazer tudo o que puder para conseguir", afirmou.

A seleção beninense atualmente ocupa a 89ª posição no ranking da Fifa e vai encarar a Argentina, 2ª colocada da classificação e a última vice-campeã da Copa do Mundo. Dandjinou falou sobre a oportunidade de enfrentar a equipe sul-americana e como será especial participar da despedida de Messi.

"Para mim, esta partida não é como nenhuma outra. Acho que é uma oportunidade única na vida, porque é o último jogo do Messi. É um jogo especial. Mas, veja bem, estamos aqui pela Argentina e pelo Messi, mas não podemos esquecer que também representamos o nosso país. Estamos aqui para defender o Benim. Podemos ganhar, empatar ou eles podem ganhar, mas é futebol. Não estamos aqui para sermos turistas na Argentina; estamos aqui para jogar e competir. Será um grande dia nas nossas vidas", comentou.

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"Para mim, ele é um dos reis do futebol. Crescemos assistindo-o jogar. Ele é um dos nossos jogadores favoritos. Poder jogar contra ele agora, no mesmo campo, é incrível. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Para mim, Leo é uma lenda, uma verdadeira lenda", completou Marcel Dandjinou.

Lionel Messi anunciou sua aposentadoria da seleção argentina em agosto, pouco mais de um mês depois de a equipe perder por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo. O craque se despede da Argentina com quatro títulos conquistados: a Copa do Mundo de 2022, a Finalíssima de 2022 e duas edições da Copa América, em 2021 e 2024.