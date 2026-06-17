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Goleiro da Argélia, filho de Zidane, vira piada na web após falhar em gols; veja

Atuação infeliz de Luca Zidane na primeira rodada do Mundial repercutiu imediatamente com memes nas redes sociais

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 09:45:57 Editado em 17.06.2026, 09:45:51
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Goleiro da Argélia, filho de Zidane, vira piada na web após falhar em gols; veja
Autor Foto: Reprodução/Fifa

O craque Lionel Messi brilhou na estreia da Argentina na Copa do Mundo ao marcar os dois gols da vitória contra a Argélia, contando com uma colaboração inesperada do goleiro adversário, Luca Zidane. Filho do lendário astro francês Zinedine Zidane, o jovem arqueiro argelino falhou diretamente nos dois lances que balançaram as redes.

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No primeiro gol, Luca chegou a tocar na bola após um chute de longe, mas acabou espalmando para dentro da própria meta. Pouco depois, o goleiro deu um rebote nos pés do camisa 10 argentino, que não perdoou e ampliou o placar.

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O desempenho do "Zidaninho" repercutiu imediatamente na internet, transformando o jogador no principal alvo de piadas e memes nas redes sociais. Veja abaixo:

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argélia Argentina argentina x argélia Copa do Mundo Futebol goleiro Luca Zidane ZIDANE
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