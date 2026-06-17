Goleiro da Argélia, filho de Zidane, vira piada na web após falhar em gols; veja
Atuação infeliz de Luca Zidane na primeira rodada do Mundial repercutiu imediatamente com memes nas redes sociais
O craque Lionel Messi brilhou na estreia da Argentina na Copa do Mundo ao marcar os dois gols da vitória contra a Argélia, contando com uma colaboração inesperada do goleiro adversário, Luca Zidane. Filho do lendário astro francês Zinedine Zidane, o jovem arqueiro argelino falhou diretamente nos dois lances que balançaram as redes.
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No primeiro gol, Luca chegou a tocar na bola após um chute de longe, mas acabou espalmando para dentro da própria meta. Pouco depois, o goleiro deu um rebote nos pés do camisa 10 argentino, que não perdoou e ampliou o placar.
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O desempenho do "Zidaninho" repercutiu imediatamente na internet, transformando o jogador no principal alvo de piadas e memes nas redes sociais. Veja abaixo:
Zidane pai entra em desespero ao ver que o filho falhou em dois gols contra a Argentina do Messi. pic.twitter.com/U1Uymz4FMH— William Castro (@William_Castro) June 17, 2026
Se o filho do Zidane é o MELHOR goleiro da Argélia, imagina o pior pic.twitter.com/p3ixLSY84N— Pedro Machado (@pegoncalves) June 17, 2026
a cara de desgosto do Zidane vendo a atuação do filho Luca Zidane pic.twitter.com/dqSnx3qdIS— Central do Braga (@CentralDoBrega) June 17, 2026
Luca Zidane against Argentina pic.twitter.com/AOIebpcS38— Troll Football (@TrollFootball) June 17, 2026
Zidane Zidane viendo a su Hijo atajar:pic.twitter.com/cKEY7xd1at— Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) June 17, 2026
Lucas Zidane cuando viene el balon:pic.twitter.com/D8lOsTIGtD— Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) June 17, 2026