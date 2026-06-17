Goleiro da Argélia, filho de Zidane, vira piada na web após falhar em gols; veja

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O craque Lionel Messi brilhou na estreia da Argentina na Copa do Mundo ao marcar os dois gols da vitória contra a Argélia, contando com uma colaboração inesperada do goleiro adversário, Luca Zidane. Filho do lendário astro francês Zinedine Zidane, o jovem arqueiro argelino falhou diretamente nos dois lances que balançaram as redes.

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No primeiro gol, Luca chegou a tocar na bola após um chute de longe, mas acabou espalmando para dentro da própria meta. Pouco depois, o goleiro deu um rebote nos pés do camisa 10 argentino, que não perdoou e ampliou o placar.

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O desempenho do "Zidaninho" repercutiu imediatamente na internet, transformando o jogador no principal alvo de piadas e memes nas redes sociais. Veja abaixo:

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Zidane pai entra em desespero ao ver que o filho falhou em dois gols contra a Argentina do Messi. pic.twitter.com/U1Uymz4FMH — William Castro (@William_Castro) June 17, 2026





Se o filho do Zidane é o MELHOR goleiro da Argélia, imagina o pior pic.twitter.com/p3ixLSY84N — Pedro Machado (@pegoncalves) June 17, 2026





a cara de desgosto do Zidane vendo a atuação do filho Luca Zidane pic.twitter.com/dqSnx3qdIS — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 17, 2026





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Luca Zidane against Argentina pic.twitter.com/AOIebpcS38 — Troll Football (@TrollFootball) June 17, 2026





Zidane Zidane viendo a su Hijo atajar:pic.twitter.com/cKEY7xd1at — Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) June 17, 2026





Lucas Zidane cuando viene el balon:pic.twitter.com/D8lOsTIGtD — Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) June 17, 2026



