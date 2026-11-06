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Goleada sem efeito? Palmeiras tem só 13% de chance de ser campeão brasileiro

Escrito por José Edgar de Matos (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Para efeito prático na disputa do título do Campeonato Brasileiro, a goleada por 6 a 1 do Palmeiras sobre o Remo, na noite desta quinta-feira, pouco impactou. As chances de título do time da capital paulista seguem remotas.

De acordo com estudo atualizado do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Palmeiras tem apenas 12,8% de probabilidade de terminar o Brasileirão com o troféu.

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O Flamengo, atual líder, está com o título praticamente assegurado, na análise dos dados. O time rubro-negro, que venceu o Grêmio por 3 a 1 nesta rodada, chegou a 87,2% de chance de terminar com o troféu.

O Palmeiras tem três pontos de desvantagem em relação ao Flamengo (73 a 76), mas duas vitórias a menos. O primeiro critério de desempate é justamente o número de resultados positivos na temporada.

As duas equipes vão se enfrentar no dia 21 de novembro, no Nubank Parque, em partida que pode definir o Campeonato Brasileiro.

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Assim, além de superar o adversário no duelo direto, o time de Abel Ferreira deve torcer por mais um tropeço flamenguista nos compromissos finais da competição.

Além do enfrentamento direto com o líder, o Palmeiras tem pela frente o Cruzeiro no dia 18, no Mineirão; a Chapecoense, fora de casa; e o Coritiba, no Nubank Parque.

O Flamengo, além de jogar contra o vice-líder como visitante, recebe o Athletico também no dia 18, no Maracanã; e encerra a temporada contra o Coritiba, no Couto Pereira, e Chapecoense, novamente no Rio de Janeiro.

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13% de chance Futebol goleada Palmeiras
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