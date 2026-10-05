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Golden Boy: Estêvão, Endrick e Rayan estão entre os candidatos ao prêmio

Escrito por Estdão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O jornal italiano Tuttosport divulgou, nesta quarta-feira a lista com os 25 finalistas que vão concorrer ao prêmio Golden Boy 2026. O evento vai eleger o melhor jogador sub-21 da última temporada. Endrick, Estêvão e Rayan são os representantes brasileiros que brigam pelo troféu.

Dos três candidatos nacionais, o Palmeiras revelou dois: Endrick e Estêvão. O atacante canhoto, que chegou a ser convocado por Carlo Ancelotti para a última Copa do Mundo, brilhou pelo Lyon e agora está de volta ao Real Madrid. Estêvão também se destacou no cenário europeu pelo Chelsea. Fechando essa lista de candidatos verde-amarelo, Rayan, revelado pelo Vasco, chamou a atenção dos críticos defendendo as cores do Bournemouth.

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Os brasileiros, no entanto, terão concorrentes de peso na disputa pelo prêmio, Pau Cuabrsi, zagueiro do Barcelona, e campeão do mundo com a Espanha na Copa de 2026, é um dos favoritos. Outro nome que surge com força é o de Warren Zaire-Emery, meio-campista do Paris Saint-Germain.

O evento está marcado para acontecer na cidade italiana de Veneza, mais ainda não tem uma data definida pela organização. O último vencedor do prêmio Golden Boy foi Desiré Doué, do PSG, que está fora da lista este ano.

O Brasil já conquistou o Golden Boy em duas oportunidades. Em 2008, o meia Anderson foi o escolhindo quando atuava pelo Manchester United. No ano seguinte, foi a vez de Alexandre Pato, então no Milan, ser eleito o melhor jogador sub-21.

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Veja a lista dos candidatos ao prêmio Golden Boy

- Endrick (Real Madrid)

- Estêvão (Chelsea)

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- Rayan (Bournemouth)

- Charalampus Kostoulas (Brighton)

- Rodrigo Mora (Roma)

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- Joane Gadou (Borussia Dortmund)

- Franco Mastantuono (Fiorentina)

- Xavi Espart (Barcelona)

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- Pau Cubarsí (Barcelona)

- Yoan Diomande (Real Madrid)

- Warren Zaire-Emery (PSG)

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- Marc Bernal (Barcelona)

- Ayyoub Bouaddi (Manchester City)

- Luka Vuskovic (Brighton)

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- Victor Froholdt (Porto)

- Jorrel Hato (Chelsea)

- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

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- Lennart Karl (Bayern de Munique)

- Junior Kroupi (Bournemouth)

- Gianluca Prestianni (Benfica)

- Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund)

- Said El Mala (Colônia)

- Kerim Alajbegovic (Juventus)

- Jon Martín (Real Sociedad)

- Finn Jeltsch (Stuttgart)

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endrick Estêvão Futebol golden boy Rayan
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