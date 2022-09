Gol em vaga do Corinthians é redenção para Giuliano: 'Precisava trabalhar mais'

Ricardo Magatti (via Agência Estado)

Giuliano conviveu com algumas críticas, passou por um período sem brilho, mas se redimiu no melhor momento possível. O meio-campista já havia tido boa atuação no clássico com o São Paulo e nesta quinta-feira foi um dos destaques da vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense que garantiu o Corinthians em sua sétima final da Copa do Brasil.

Maior garçom do Corinthians na temporada, com 11 passes para seus colegas irem às redes, Giuliano saiu do banco no segundo tempo para marcar no fim o segundo gol do time na Neo Química Arena. Depois, ainda viu Felipe Melo marcar contra, selando o atropelo corintiano em casa.

Ele reconheceu que precisava dar uma resposta à torcida e, com palavras sinceras, assegurou que se esforçou para dar a volta por cima. "Futebol é bom por isso. Numa semana você está em má fase e na outra é espetacular. Sempre tive pés no chão e entendi o momento que estava passando", iniciou o atleta de 32 anos.

"Sei quem eu sou, acredito em mim e sei o que posso produzir. Sabia que precisava trabalhar mais porque sou uma peça importante nesse grupo. Hoje consegui ajudar com um gol. Acho que o bom futebol está voltando e a gente está sendo coroado com vitórias. Isso é o mais importante", prosseguiu ele.

Giuliano teve noite de brilho, mas o mérito ele divide com toda a equipe, muito superior, em sua visão, ao Fluminense, dentro de sua "estratégia perfeita". "A gente pratica um esporte em que às vezes não há justiça nem merecimento. Mas hoje passou a melhor equipe, que mereceu mais porque brigou e correu mais", opinou o corintiano. "Sempre trabalhei, me esforcei e dei meu melhor. Hoje pude ajudar e contribuir. Foi mérito de toda a equipe, que fez um grande jogo", encerrou.

Campeão da Copa do Brasil em 1995, 2002 e 2009, o Corinthians buscará o tetra contra o Flamengo. Serão dois jogos nos dias 12 e 19 de outubro, na Neo Química Arena e no Maracanã. Até que a decisão chegue, a prioridade é somar pontos no Brasileirão, no qual caiu para o quinto posto graças a um período de oscilação. O próximo adversário é o América-MG, domingo, às 18h, em Belo Horizonte.